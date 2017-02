Kutsu medioille 9.2. klo 10.30: Ensikodin ympärivuorokautinen tuki kuntouttaa tehokkaasti

6.2.2017 11:01 | Ensi- ja turvakotien liitto

Helsingin ensikodin mediainfossa kuulemme kuntoutuneen perheen tarinan ja toimittajilla on mahdollisuus haastatella vanhempia. Lisäksi kuulemme ensikodin vaikuttavuutta selvittävän tutkimuksen tuloksia ja on mahdollisuus keskustella asiantuntijoiden kanssa.

Aika: to 9.2.2017, klo 10.30-12

Paikka: Helsingin ensikoti (Ensi-Kodin tie 4, 00510 Helsinki)

Ensikodissa lastensuojelun tarpeessa olevat vauvaperheet saavat apua, joka muuttaa heidän elämäänsä merkittävästi.

Yllättävät asiat, kuten esimerkiksi synnytyksen jälkeinen masennus tai kriisi voivat suistaa perheen tilanteeseen, jossa se tarvitsee erityistä apua selvitäkseen. Ensikodin apua tarvitaan esimerkiksi silloin, kun vanhemman mielenterveys- tai päihdeongelmat ovat niin vakavia, että vauva ei ole turvassa ilman ympärivuorokautista tukea. Ajoissa saatu apu ehkäisee ongelmien syvenemistä.

Uuden, ensikodin vaikuttavuutta selvittävän tutkimuksen mukaan ensikodissa saatu tuki on vaikuttavaa ja kantaa pitkälle. Tiiviin, ympärivuorokautisen tuen avulla kaikkien tutkimukseen osallistuneiden äitien kunto koheni merkittävästi ja ensikodissa saadulla alulla oli pitkäkestoisia vaikutuksia.

Helsingin ensikodissa saa vuosittain 50 - 60 vakavissa vaikeuksissa olevaa perhettä mahdollisuuden uuteen alkuun. Lisäksi yhdistyksen erilaiset avopalvelut tavoittavat yli 50, neuvontapuhelin useita kymmeniä perheitä vuosittain ja päihdeongelmiin erikoistuneissa ensikodeissa autetaan vuosittain noin 25 perhettä.

Tervetuloa!

Tiedote julkaisuvapaa 09.02.2017 klo 10.30

Ensikodin avulla vanhemmuus löytyy vaikeuksista huolimatta

Ensikodissa tuetaan lastensuojelun tarpeessa olevia perheitä vaikuttavasti ja tehokkaasti. Ensikodin kuntoutus auttaa perheitä löytämään hyvät eväät vanhemmuuteen ja vauvat saavat turvallisen ja hyvän huolenpidon. Ensikodista saatu apu myös kantaa pitkälle. Helsingin ensikodissa autetaan vuosittain noin 60 perhettä uuteen alkuun.

Moni perhe ohjataan avun piiriin kovin myöhäisessä vaiheessa; huoli perheen tilanteesta herää esimerkiksi vasta synnytyssairaalassa. Hienoa on, että yhä useammin ensikotiin ohjataan molemmat vanhemmat. Koko perheen avun saaminen on merkittävä muutos, sillä perhettä voidaan auttaa kokonaisvaltaisemmin ja myös tulokset ovat parempia. Esimerkiksi isän tai äidin vakava mielenterveysongelma koskettaa aina koko perhettä ja vie kaikkien voimia. Ajoissa saatu apu ehkäisee ongelmien syvenemistä.

Yllättävät asiat, kuten esimerkiksi synnytyksen jälkeinen masennus tai parisuhdekriisi, voivat suistaa minkä tahansa perheen tilanteeseen, jossa se tarvitsee erityistä apua selvitäkseen. Joka kolmas apua hakeva aikuinen ei tule autetuksi avopalvelulla, vaan tarvitaan ympärivuorokautista tukea ja apua sekä sen jälkeen saumattomasti jatkuvaa avohoidon tukea. Ensikodin apua tarvitaan esimerkiksi silloin, kun vanhemman päihde- tai mielenterveysongelmat ovat niin vakavia, että vauva ei ole turvassa ilman ympärivuorokautista tukea. Perheessä voi olla erilaisia psykososiaalisia ongelmia, arjen kaoottisuutta tai omat voimat eivät riitä vauvasta huolehtimiseen.

– Iso osa ensikodissa olevista vanhemmista kärsii traumaperäisistä häiriöistä, jotka voivat vaarantaa toimintakykyä ja vanhemmuutta. Tällöin toimintakyky voi vaihdella suuresti eri vuorokauden aikoina, jolloin oikeanlaista apua tulee olla saatavilla kellon ympäri, kertoo Kirsi-Maria Manninen Helsingin ensikoti ry:stä. Ammattitaitoinen henkilökunta turvaa vauvan riittävän hoivan ja huolenpidon vanhempien tilanteesta riippumatta, muistuttaa Manninen.

– Ensikodin taika kuitenkin piilee arvostavassa ja tukevassa ilmapiirissä. Vanhemmuutta ja vastuuta vauvasta opetellaan toisten vauvaperheiden kanssa rauhassa ja omaan tahtiin. Aika usein äidit ja isät ovat elämässään kokeneet kovia ja voimavaroja vauvan kohtaamiseen on vähän. Voi olla, että käsitys normaalista perhe-arjesta on hatara, Manninen toteaa.

Helsingin ensikodissa saa apua vuosittain 50 - 60 vakavissa vaikeuksissa olevaa perhettä. Lisäksi yhdistyksen päihdeongelmiin erikoistuneissa ensikodeissa autetaan vuosittain noin 25 perhettä, avopalvelut tavoittavat yli 50 ja neuvontapuhelin useita kymmeniä perheitä vuosittain.

Ensikotityön lisäksi Helsingin ensikodissa on tarjolla monimuotoista apua lastensuojelun tarpeissa oleville perheille. Neuvontapuhelimessa autetaan vauvan univaikeuksien kanssa kamppailevia perheitä, samoin kaikille avoimissa teemailloissa ja ryhmätilaisuuksissa. Intensiiviset avopalvelut auttavat päihdeongelmista tai äidin mielenterveysongelmista kärsiviä vauva- ja pikkulapsiperheitä.

Tutkimus ensikotityön vaikuttavuudesta

Ensikotityön vaikuttavuutta selvittävä Sinikka Kuosmasen uusi tutkimus kertoo, että perheiden ensikodissa saama kuntoutus antaa vankan tuen vanhemmuuteen. Kuntoutus ehkäisee merkittävästi lastensuojelun kustannuksia, suojelee vauvoja kaltoinkohtelulta ja antaa vanhemmille vankan ja pitkäkestoisen tuen vanhemmuuteen.

Tutkimuksessa kartoitettiin vanhempien kokemuksia ensikodista saadusta tuesta ja muutoksen pysyvyyttä. Ensikodin tiiviin, ympärivuorokautisen tuen avulla kaikkien tutkimukseen osallistuneiden äitien kunto koheni merkittävästi. Usein perheiden ja äitien tilanteet ensikotiin tullessa olivat hyvin vaikeita ja usein äidin voimavarat huolehtia vauvasta oli vakavasti vaarantunut. Joka toinen äiti oli masentunut ja jokainen oli merkittävästi uupunut.

Uuden tutkimuksen tulokset olivat erittäin rohkaisevia. Ensikodissa olon jälkeen äitien vointi oli merkittävästi parantunut. Ensikotiin tullessa äidit kertoivat kuntonsa olleen erittäin huono, kun se haastatteluhetkellä kuvattiin hyväksi tai erittäin hyväksi. Ensikodissa saadulla alulla oli pitkäkestoisia vaikutuksia. Haastatelluilla perheillä ensikotijaksosta oli kulunut 1-5 vuotta. Äitien terveydentila oli kohentunut ja arki sujui normaalin lapsiperheen tapaan omassa kodissa. Kaikilla äideillä oli tulevaisuuden suunnitelmia työelämän ja opiskelujen suhteen, osa jo toteutti niitä.

Valitettavan usein ensikodin hoitojakson pituuden määrittelee kunnan kukkaro, ei niinkään vauvan tai äidin tarpeet. Tutkimuksen mukaan liian lyhyet hoitojaksot merkitsevät sitä, että pysyviä kuntoutumistuloksia ei voida saavuttaa. Tutkimukseen, eri puolilla Suomea osallistuneista äideistä joka viides palasi liian lyhyen ensikotijakson jälkeen sinne uudelleen voinnin ja toimintakyvyn romahdettua. He kokivat, että kuntoutuminen jouduttiin aloittamaan alusta. Vanhemmille se oli turha epäonnistumisen kokemus.

Tutkimukseen osallistuneet perheet tulivat ensikotiin lastensuojelun lähetteellä ja maksusitoumuksella. Usein ensimmäinen ensikotia ehdottanut taho oli synnytyssairaala, neuvola tai neuvolan perhetyö.

Ensikoti säästää kustannuksia

Vauvaperheiden pärjäämiseen kannattaa panostaa. Ympärivuorokautinen ensikotihoito on vauvan kehityksen kannalta varhaista tukea ja ehkäisevää toimintaa. Se voi katkaista parhaimmillaan sukupolvien ylittävää vaikeuksien ketjua.

– Äidin ja vauvan kuntoutus ensikodissa maksaa n. 9 700 € kuukaudessa, kertoo Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Riitta Särkelä. Sijoitus esimerkiksi perhekotiin tai laitoshoitoon maksaa 60 000-90 000 vuodessa, täysi-ikäisyyteen mennessä kustannukset nousevat jo yli miljoonaan euroon yhdestä lapsesta. – Parhaimmillaan ensikodin tuella vältetään vauvan sijoittaminen kodin ulkopuolelle. Samalla ehkäistään vanhempien syrjäytymistä, tuetaan koko perheen hyvinvointia ja annetaan usein jo muutenkin kovia kokeneelle perheelle vankka alku, Särkelä muistuttaa.

Ensi- ja turvakotien liiton kahdeksassa ympäri Suomea sijoittuvassa ensikodeissa autettiin tarkentuneiden tilastojen mukaan vuonna 2016 270 äitiä, 291 lasta ja 84 isää. Ensikodeissa autetaan vakavissa vaikeuksissa olevia vauvaperhettä.

Valitettavan usein ensikodin ympärivuorokautinen tuki on viimeinen vaihtoehto ennen vauvan sijoittamista kodin ulkopuolelle. Ensikotiin voidaan tulla jo odotusaikana tai silloin, kun vauva on vielä hyvin pieni, muutaman kuukauden ikäinen. Mukaan ensikotiin voi tulla isän lisäksi myös vanhemmat sisarukset.

Ensikodeissa isien määrä on lähes kolminkertaistunut viimeisen 10 vuoden aikana. Vaikka palveluja on kehitetty paremmin koko perhettä ajatellen, niin suurin muutos on tapahtunut isissä itsessään. He kokevat perheen kriisin tai muun avuntarpeen koskettavan koko perhettä ja haluavat olla aktiivisesti mukana.

Kuinka tutkimus tehtiin?