Rastilan leirintäalueella lähes 90 000 yöpyjää vuonna 2016

6.2.2017 11:13 | Helsingin liikuntavirasto

Suomen kansainvälisin ja Helsingin ainoa ympärivuoden avoinna oleva leirintäalue, viiden tähden Rastila Camping Helsinki, sijaitsee metroaseman vieressä historiallisessa kartanomiljöössä meren rannalla. Leirintäalueella oli lähes 90 000 yöpyjää vuonna 2016. Tämä on lähes kolme prosenttia Helsingin 3,5 miljoonasta yöpymisestä. Kävijöistä noin 51 % oli suomalaisia ja 49 % ulkomaalaisia.

Rastilassa yöpyjät jättivät vuonna 2015 noin 10,6 miljoonan euron matkailutulot Helsingin seudulle. Henkilöä kohden vuorokaudessa Rastilassa yöpyneet jättivät enemmän rahaa (117,00 euroa) Helsinkiin kuin ulkomaalaiset risteilymatkustajat (65,00 euroa).

Helsingin hyvät liikenneyhteydet ovat asiakkaiden tärkeimpiä valintakriteereitä Rastilaan tultaessa. Kävijät ovat suomalaisten lisäksi muun muassa Saksasta, Virosta, Venäjältä, Hollannista, Sveitsistä ja kaukaisimmat kävijät Uudesta-Seelannista, Japanista ja Kiinasta. Kansallisuuksia leirintäalueella oli vuonna 2016 noin 50.

Rastila sai vuonna 2013 pohjoismaisen leirintäalueluokituksen mukaiset viisi tähteä, joita Suomessa on Rastilan lisäksi neljällä leirintäalueella. Alueen toimintaa kehitetään yhteistyössä lähialueen yritysten ja eri seurojen kanssa. Visit Vuosaaren matkailuhankkeen ja Visit Helsingin kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä niin markkinoinnissa kuin tapahtumin. Vuonna 2016 Rastilan leirintäalue oli mukana elokuussa Vuosaaren Satamapäivillä ja koko perheen Visit Vuosaari Weekend -tapahtumaviikonlopussa. Joulukuussa järjestettiin Rastilan kartanolla Joulumyyjäiset sekä Rastilan palveluita esiteltiin Vuosaaren Joulupolulla.

Rastilan vuotuinen liikevaihto on noin 1,4 miljoonaa euroa. Alueen koko on 14,249 hehtaaria. Leirintäalueen majoituskapasiteetti on 6 saunallista lomamökkiä, 7 hirsimökkiä, 5 perhemökkiä ja 4 leirintämökkiä. Kesällä käytössä nykyaikainen ja perheystävällinen Kesähostelli. Alueella on 165 sähköistettyä ja tontitettua matkailuajoneuvopaikkaa sekä 80 telttapaikkaa käsittävä teltta-alue. Meren äärellä olevat saunat ja alueen kokoustilat ovat kaikkien varattavissa.

Helsingin ainoan leirintäalueen toiminnan jatkumisesta nykyisellä paikalla on ollut vaihtelevasti julkisuudessa esillä. Päätöstä alueen siirrosta ei ole tehty, joten toimintaa jatketaan nykyisellä paikalla.