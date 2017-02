Korjausrakentamisen ammattilaiset kohtaavat KORJAUSRAKENTAMINEN 2017 -tapahtumassa 3.2.2017

6.2.2017 11:51 | Wanha Satama

Helsingin Wanhassa Satamassa jo kahdeksatta kertaa järjestettävässä KORJAUSRAKENTAMINEN 2017 – tapahtumassa paneudutaan tänä vuonna mm. allianssisopimuksiin ja taloyhtiön peruskorjauksiin. Tapahtumassa on tarjolla aamupäivällä hanke-esittelyjä sekä tietoiskuja ja iltapäivästä on vuorossa kolme kohdennettua seminaarikokonaisuutta isännöitsijöille ja taloyhtiöille, rakennuttajille ja urakoitsijoille, suunnittelijoille ja arkkitehdeille.

Allianssimalli putkiremontin toteutuksessa

Allianssimalli on tullut vahvasti mukaan talojen peruskorjauksiin. Mallissa perusperiaatteessa ovat läpinäkyvyys, luottamus, yhdessä sovittujen hyötyjen ja riskien jako, yhteisvastuullisuus ja yhteinen päätöksenteko.Tapahtumassa on case esimerkkinä As Oy Satumaanpolku Helsingistä. Tästä tulee puhumaan taloyhtiön puheenjohtaja Mikko Jauhiainen.

Paneelikeskustelu taloyhtiön peruskorjauksista

Miten peruskorjaus vaikuttaa taloyhtiön elinkaareen ja arvoon? Kuinka projektia johdetaan? Miten yhteistyökumppanit valitaan? Nämä asiat puhuttavat aina kun taloyhtiö suunnittelee peruskorjausta. Tästä tapahtumassa on paneelikeskustelu ja puhumassa ovat mm. Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry: pj. Arto Krootila, ekonomi Juhani Siikala, kiinteistöneuvos Reijo Savolainen, Rakentamisen Laatu RALA ry:n Harri Ajomaa. Paneeli Isännöitsijät & Taloyhtiöt – seminaarissa klo 15.00 alkaen.

Vuoden parhaita palkitaan

Toista kertaa KORJAUSRAKENTAMINEN – tapahtuman yhteydessä palkitaan Vuoden putkiremontti 2016. Kilpailussa etsitään putkiremonttia, joka on pantu vireille harkitusti ja hallitusti, sujunut sovitulla tavalla, aikataulussaan, budjetissaan ja laadukkaasti ja joka on asukkaiden mielestä sujunut hyvässä yhteistyössä. Kilpailun järjestävät Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry yhdessä Suomen LVI-Liitto SuLVI ry:n, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n, Rakennusteollisuus RT ry:n ja Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry: kanssa. Voittaja julkaistaan tapahtumassa klo 14.00 salissa A.

Julkisivuyhdistys palkitsee Julkisivu 2016 voittajan tapahtumassa. Palkinto annetaan toiminnasta, joka merkittävällä tavalla on edistänyt hyvää julkisivurakentamista Suomessa. Kilpailulla on pitkät perinteet, ensimmäisen kerran se järjestettiin jo vuonna 2004. Voittaja julkistetaan klo 12.30 salissa H.

Aika: tiistai 3.2.2017 klo 10.00 -17.00

Paikka: Wanha Satama, Pikku Satamakatu 3-5, 00160 Helsinki

Järjestäjä: Helsingin Messut Oy Wanha Satama

Lisätiedot: tuottaja Irina Liimatainen, irina.liimatainen@wanhasatama.com, 040-5890 115

Tapahtumaan on vapaa pääsy, median ilmoittautuminen ja akkreditointi tapahtuu paikan päällä infopisteessä.

KORJAUSRAKENTAMINEN 2017 pähkinänkuoressa: Tapahtuma on kahdesatta kertaa järjestettävä korjausrakentamisen ammattilaisille suunnattu ammattitapahtuma. Kävijöitä odotetaan n. 1000 henkilöä. Päivän ohjelma koostuu ajankohtaisista puheenvuoroista, hanke-esittelyistä sekä yhteistyökumppaneiden tapaamisista. Tapahtuman ohjelma ja lisätietoa osoitteessa: www.korjausrakentaminen2017.fi