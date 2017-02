Vihdoinkin täysosuma oikeilla numeroilla: 125 000 euroa Kaarinaan Kaikki tai ei mitään -pelistä

6.2.2017 11:53 | Veikkaus

Kaarinassa pelannut porukka voitti 125 000 euron päävoiton Veikkauksen tuoreesta Kaikki tai ei mitään –pelistä arvaamalla kaikki numerot oikein (kierros 5/2017). Viiden hengen porukka pelasi voitokkaan pelinsä Piispanristin Prismassa.

Jokaisen pelaajan voitto-osuus on 25 000 euroa. Porukan jäsenet eivät olleet käyttäneet pelatessaan Veikkaus-korttia, joten he voivat lunastaa voittonsa Danske Bankista tai Veikkauksen suurvoittojen lunastuspisteestä Vantaalta.

Euron arvoinen rivi oli ensimmäinen, jolla päävoitto napsahti kaikki oikein -tuloksella. Päävoitto on osunut pelissä kaksi kertaa aiemminkin, mutta noilla molemmilla kerroilla se saavutettiin riveillä, joissa kaikki numerot olivat pielessä. Hutiosumilla päävoiton nappasivat nettipeliporukka (kierros 4/2017) sekä Tornion Salessa pelannut kanta-asiakas (kierros 5/2017).

Kaikki tai ei mitään -pelissä valitaan 12 numeroa 24:stä, ja jos pelaaja saa kaikki numerot oikein tai kaikki väärin, hän voittaa päävoiton. Kerran päivässä arvottavassa pelissä voi voittaa viiden euron enimmäispanoksella 625 000 euroa.

Kaikki tai ei mitään pähkinänkuoressa

• Ensimmäisen kerran Kaikki tai ei mitään -peli arvottiin perjantaina 13.1.2017.

• Täysosuma ja nolla oikein tuovat päävoiton, jonka kerroin on 125 000.

• Suurin mahdollinen voitto 5 euron enimmäispanoksella on 625 000 euroa.

• Arvonta on joka päivä klo 21. Peliaikaa on klo 20.45 saakka.

• Jokaisen voittoluokan voittojen summa arvontaa kohden voi olla enintään 3 000 000 euroa.

• Täysosuman – ja täydellisen hudin – todennäköisyys on 1:1,35 miljoonaan.

• Peliä voi pelata sekä myyntipisteissä että veikkaus.fi:ssä.