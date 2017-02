Hupimestarit käärivät hihansa ja käyvät läpi tuhansia hakemuksia

6.2.2017 13:18 | Lasten Päivän Säätiö/Linnanmäki

Linnanmäen Huvipuiston kauden 2017 hupimestariksi haki jälleen tuhansia nuoria. Hakemusten läpikäymisen jälkeen edessä on satoja haastatteluja ennen tulevien hupimestareiden valintoja ja perehdyttämistä kesän työtehtäviin.

Helsingin hauskimmaksi kaupunginosaksi tituleerattu Linnanmäki rekrytoi tänäkin kesänä reilu 600 kausityöntekijää, joista noin puolet on työskennellyt huvipuistossa myös aikaisemmin. Useiden satojen kausityöntekijöiden rekrytointi on pitkä prosessi, joka alkaa jo syksyllä ennen edellisen huvipuistokauden päättymistä.

- Valmistelutyöt alkoivat jo syyskuussa ja varsinainen hakuaika päättyi tammikuun lopussa. Hakemuksia lukemassa ja haastatteluja pitämässä meillä on yhteensä yli 40 hupimestaria, sillä haastattelemme vuosittain noin 700 uutta hakijaa. Monella nuorella hakijalla on taustallaan vähäisesti työkokemusta. Kiinnitämme kuitenkin huomiota myös muuhun aktiivisuuteen, esim. vastuurooleihin harrastuksissa sekä tukioppilas- ja oppilaskuntatoimintaan tai vaikka isosena toimimiseen, Linnanmäen HR-koordinaattori Jukka-Pekka Kantala kertoo.

Valintojen jälkeen keväällä edessä on vielä perehdytys. Kaikille kausityöntekijöille yhteisen perehdytyspäivän lisäksi eri yksiköt järjestävät omat perehdytyspäivänsä ja tarjolla on runsaasti kirjallista perehdytysmateriaalia sekä mm. Helsingin Pelastusliiton vetämä turvallisuuskoulutus.

- Linnanmäelle luotu asiakaspalvelun hupimestarikonsepti on hioutunut entistä kirkkaammaksi muutaman vuoden aikana, mutta perusidea on pysynyt samana: työskentelemme asiakkaan iloksi ja luomme asiakkaillemme ainutlaatuisia elämyksiä. Tavoitteenamme on varmistaa Lasten Päivän Säätiön tuki suomalaiselle lastensuojelutyölle erinomaisten hupimestareittemme avulla, Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankin tiivistää.