Muumilaakson tarinoita -klassikkosarjan uusina ääninäyttelijöinä konkareita ja nousevia tähtiä

MTV Oy on Suomen suurin kaupallinen televisioyhtiö joka uutisoi, viihdyttää ja luo elämyksiä suomalaisille 24 tuntia vuorokaudessa. MTV:n juuret ulottuvat tv-toiminnan alkuvuosikymmeniin 1950-luvun Suomessa ja nykyisin sen koko kansan tuntemia maksuttomia tv-kanavia ovat MTV3, Sub ja AVA sekä maksuton MTV Katsomo-verkkopalvelu.

C More tuo katsojille enemmän ja laadukkaampaa nähtävää

MTV keskittää kaikki maksulliset sisältönsä uuteen C More -tuoteperheeseen. Antenni-, kaapeli-, iptv- ja satelliittiverkoissanäkyvät MTV Max, MTV Sport 1, MTV Sport 2 ja MTV Juniori muuttuvat C More -kanaviksi maaliskuun puolivälissä. Muutos ei vaadi katsojilta mitään toimenpiteitä.

C More -tuoteperheen ydin on helmikuun puolivälissä avautuva suoratoistopalvelu, josta katsotaan TV-ohjelmia, urheilulähetyksiä ja elokuvia C More -sisältökirjastosta internetyhteyden välityksellä. C More -striimauspalvelu toimii useissa eri päätelaitteissa, kuten tietokoneessa, tablettinäytöllä ja älypuhelimessa (iOS ja Android), joista kuvan ja äänen voi siirtää televisioon esimerkiksi Chromecast-mediatoistolaitteen avulla. MTV:n omaa C More -suoratoistopalvelua rakennetaan ja ylläpidetään MTV:n omien teknisten asiantuntijoiden voimin, mikä mahdollistaa sen ketterän kehityksen myös lanseerauksen jälkeen. Kevään aikana C More saa myös oman älytelevisioapplikaation.