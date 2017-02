Vuosi 2017 käynnistyi ennätysmäisen hyvin - Rekrytointitahti kiihtyy edellisen vuoden noin kolmanneksen lisäyksestä

6.2.2017 14:28 | Oscar Software Oy

Oscar Softwaren tammikuu lähti vauhdilla liikkeelle, kun kokonaismyynti kasvoi edellisvuoden tammikuuhun verrattuna noin 63 % kohoten reiluun 0,8 miljoonaan euroon. Erityisesti ohjelmistolisenssimyynti ponkaisi peräti 248 % kasvun, ja samalla kaikkien aikojen kuukausiennätys parantui lähes 50 % aiemmasta. Kannattavan kasvun suurimpana ajurina on ollut omaan suomalaiseen osaamiseen ja tuotekehitykseen panostaminen, mitä asiakkaat ovat laajasti arvostaneet.

Kokonaisuutena vuoden 2016 liikevaihto kohosi 6,4 miljoonaan ja liikevoitto noin 0,7 miljoonaan euroon. Vuoteen 2015 verrattuna kasvua kertyi noin 23 %. Ohjelmistolisenssien myynti kasvoi edellisvuodesta 45 % ja Oscar Talousosasto® -palveluiden 29 %. Henkilöstömäärä kasvoi jopa myyntiä enemmän noin kolmanneksen, sillä parempia aikoja on jo ennakoitu.

- Meillä on tilikausi nyt jo yli puolen välin ja näyttää, että tällä tahdilla saavutamme noin 7,3 miljoonan myynnin kesäkuun loppuun mennessä. Tämä tarkoittaa myös kymmenien henkilöiden palkkaamista tämän vuoden aikana. Kuitenkin haluamme säilyttää pienen yrityksen vahvuuksia, minkä vuoksi uusimme taannoin organisaatiotamme ketterämmäksi. Olemme kasvaneet reilussa kymmenessä vuodessa viiden hengen firmasta lähes 100 hengen ERP-palvelutaloksi, kertoo toimitusjohtaja Simo Salminen tyytyväisenä.

Ohjelmistojen lisäksi on kehitetty koko ajan palveluvalikoimaa perinteisten käyttöönotto- ja konsultointipalveluiden oheen. Taloudenhallintapalveluiden kysyntä on ylittänyt odotukset ja nyt vastaavaa odotetaan taannoin lanseeratuista Oscar IT -palveluista. Oscar huolehtii tällöin asiakkaan koko IT-ympäristön toimivuudesta ja kehittämisestä yhden luukun -periaatteella. Kuluvan viikon Yrityspäivillä Oscarin väki oli rekrytoimassa tulevaisuuden kykyjä muun muassa näihin palvelutehtäviin.

- Kymmenen vuoden aikana en ole nähnyt näin positiivista markkinatilannetta. Talouden käänne alkoi näkyä selkeästi jo viime vuoden toukokuussa, mutta nyt säpinä markkinoilla on silminnähden lisääntynyt. Olemme varautuneet tähän lisäämällä myynti- ja markkinointiosastomme vahvuutta unohtamatta nykyasiakkaiden palvelemista. On ollut ilo huomata, että Oscarin haluttavuus näkyy positiivisesti niin ennätysmäisenä tarjouskantana, kuin myös työhakemusten määrässä, iloitsee myyntijohtaja Jarno Lahtinen.

Oscar Softwaren liiketoimintaratkaisuja käyttää päivittäin noin 800 yritystä yli 10 eri maassa. Yrityksen päätoimipisteet sijaitsevat Tampereella, Raisiossa ja pääkaupunkiseudulla. Oscarin kahdeksan omistajayrittäjää osallistuvat omalla panoksellaan päivittäiseen työskentelyyn ja johtamiseen.