Yli 300 000 kappaletta Ruotsissa myynyt Martina Haagin riipaiseva avioerokuvaus julkaistaan suomenkielisenä äänikirjana

Joka neljäs myyty Mielikuvituspoikaystävä-kirja digitaalinen 16.11.2016 11:04

Sinkkubloggaaja Henriikka Rönkkösen hittikirjaksi nousseesta esikoisteoksesta Mielikuvituspoikaystävä on otettu jo viisi painosta. Erityisen menestyksekäs Rönkkösen teos on kuitenkin ollut digitaalisena julkaisuna: kirja on ollut pitkään ääni- ja e-kirjapalvelu BookBeatin kuunnelluin kirja. Jopa 25 prosenttia kirjan kokonaismyynnistä tulee digitaalisesta ääni- ja e-kirjamyynnistä BookBeatissa.