Emfit myy hälyttimiä sisältävän tuoteportfolion Abilialle

Emfit Oy, suomalainen terveysteknologiayritys, ja ruotsalainen Abilia AB (osa MedCap Group-konsernia) ovat tehneet sopimuksen, jonka myötä Abilia saa oikeudet Emfitin tuoteportfolioon, joka sisältää epilepsia- ja vuoteesta poistumishälyttimiä.

Abilia on toiminut Emfitin epilepsia- ja vuoteesta poistumishälyttimien myyjänä jo monen vuoden ajan. Yhteistyö on ollut onnistunutta ja Abilia on nykyään Emfitin hälytintuotteiden johtavia jakelijoita. Tuoteoikeuksien lisäksi Abilia sai tietyt 10 vuoden yksinoikeudet anturiteknologialle epilepsia- ja vuoteesta poistumishälyttimiin liittyvissä sovelluksissa Pohjois-Amerikan markkinaa lukuun ottamatta. Kauppa luo erinomaiset mahdollisuudet Emfitille yhteistyön kehittämisen jatkamiseen Abilian kanssa.



Heikki Räisänen, Emfitin toimitusjohtaja ja pääomistaja, kommentoi sopimusta: “Olemme todella iloisia tästä sopimuksesta pitkäaikaisen kumppanimme ja jakelijamme Abilian kanssa. Kaupan ansiosta voimme keskittää resurssimme pitkän aikavälin strategiaamme joka on kehittää reaaliaikaisia, Internetin yli toimivia värähtelyjen ja voimien mittaus ratkaisuja. Kauppa myös varmistaa jatkuvan ja kasvavan pitkän aikavälin saatavuuden näille hälytintuotteille, joille on suuri tarve omassa asiakassegmentissään.



“Me olemme jo useiden vuosien ajan menestyksekkäästi kehittäneet kumppanuuttamme Emfitin kanssa näiden tuotteiden tiimoilta ja me Abilialla näemme suuren potentiaalin vahvalle kehitykselle näillä markkinoilla. Emfitin tuoteportfolion hankinta tarkoittaa Abilialle mahdollisuutta tehdä itsestään johtava epilepsiahälyttimien tarjoaja tällä erittäin kiinnostavalla niche-markkinalla. Emfitin tuotteet ovat osa tarjoamaamme ja tämän kaupan myötä meidän on mahdollista jatkaa yhteistyön kehittämistä yhdessä muiden jakelijoiden ja asiakkaiden kanssa ympäri maailman,” sanoo Tove Christiansson, toimitusjohtaja, Abilia Oy.