Tunteiden näyttäminen helpottui Suomen suurimmassa hyvinvointimediassa

7.2.2017 15:06 | Hidasta elämää Suomi Oy

Kyllä, suomalaiset kokevat myös hyviä tunteita, vaikka ne eivät aina näy nettikeskusteluissa. Ja kyllä, suomalaiset kertovat myös positiivisesta tunnereaktiostaan mielellään. Tämä näkyy Hidasta elämää -sivustolla käytössä olevan React & Share -palvelun avulla, joka antaa lukijoille helpon tavan reagoida artikkeleihin.

Suomen suosituin hyvinvointimedia Hidasta elämää on lisännyt artikkeliensa loppuun uudet reaktionapit. Lukijoilla on nyt mahdollisuus ilmaista artikkelin herättämä tunne nimettömänä yhdellä painalluksella. Sivuston lukijat ovat näyttäneet tunteensa reaktionapeilla jo yli 200 000 kertaa.

”Vaikka tunteiden näyttämistä ei pidetä meidän suomalaisten vahvuutena, uskallus omien tunteiden ilmaisemiseen verkossa näyttäisi olevan luontevaa. Samalla kun monilla keskustelualueilla nähdään ylilyöntejä ja purkauksia, olemme halunneet kannustaa jättämään myös positiivista jälkeä verkkoon”, kertoo Hidastaelamaa.fi -sivuston perustaja Pequ Nieminen.

”Kannustavan ilmapiirin luominen sekä teksteihin että reaktioihin on ollut alusta asti tapa parantaa ihmisten kokemusta elämästä. React & Share -palvelu on tukenut meillä tätä missiota loistavalla tavalla. Myös bloggarimme ovat olleet innoissaan seuratessaan tekstien synnyttämiä tunnereaktioita”, jatkaa Pequ Nieminen.

Hidasta elämää oli yksi ensimmäisistä suomalaisen React & Share -palvelun käyttäjistä. React & Sharen räätälöitävät reaktionapit ovat auttaneet jo yli 800 sivustoa maailmanlaajuisesti saamaan ymmärrettävää palautetta sisällöistään.

"Hidasta elämää on ollut meille loistava ympäristö kehittää palveluamme, sillä sivuston lukijat ovat poikkeuksellisen aktiivisia ja sisältö on lähtökohtaisesti tunteita herättävää. Sisältöön reagoiminen ja tunteiden jakaminen on ollut numeroidenkin valossa lukijoille hämmästyttävän luontevaa", React & Sharen perustaja Timo Virtanen iloitsee.

"Samalla kun uutta sisältöä tuotetaan kiihtyvällä tahdilla, lukijat vaativat sisällöltä yhä parempaa laatua. Sisältöjen laadun ja vaikuttavuuden mittaaminen on yksi sisällöntuottajien vaikeimmista tehtävistä. Haluamme tarjota kirjoittajille, medioille ja yrityksille helpon tavan saada lukijoilta laadullista palautetta sisällöistä", kertoo asiakkuusjohtaja Antti Aalto React & Sharesta.

Kokeile reaktionappeja täällä.

Hidasta elämää Suomi Oy

Hidasta elämää -sivusto on hyvinvoinnin kanava, jonka sisällön tuottajina toimivat hyvinvointia lisäävät asiantuntijat ja bloggarit.

Media: Pequ Nieminen

pekka@hidastaelamaa.fi

puh. 0400-449245

React & Share

Suomalais-startupin räätälöitävät reaktionapit auttavat medioita, yrityksiä ja kirjoittajia saamaan lukijoilta palautetta sisällöistään.

Media: Antti Aalto

antti@reactandshare.com

puh. 050-5700311