UM: Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Mykkänen Myanmariin

7.2.2017

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Mykkänen Myanmariin

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen vierailee Myanmarissa 8.− 10.helmikuuta. Vierailun tavoitteena on tukea Myanmarin siviilihallinnon uudistuspolitiikkaa, edistää ihmisoikeuksien toteutumista ja vahvistaa Suomen ja Myanmarin taloussuhteita. Mykkänen käy keskusteluja maiden kahdenvälisistä suhteista, kehitysyhteistyöstä ja kaupasta sekä Myanmarin ajankohtaisesta tilanteesta. Ministerin mukana matkustaa Team Finland -valtuuskunta.

Nopeasta talouskasvusta huolimatta Myanmar on edelleen yksi Aasian köyhimmistä maista ja sillä on ratkaistavanaan mittavia kehityshaasteita. Maan kehityksen kannalta on keskeistä, että rauhanprosessi etenee ja oikeusvaltio vahvistuu. Rajaseuduilla on edelleen aseellisia yhteenottoja. Tilanne etenkin Rakhinen osavaltiossa on hauras, ja se on johtanut YK:n raporttien mukaan vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin.

”Tapaamiset siviilihallinnon kanssa antavat mahdollisuuden keskustella maan ihmisoikeustilanteen parantamisesta. Suomi korostaa sitä, että väkivaltaisuudet saadaan loppumaan ja siviilien turvallisuus taattua. Tarvitaan riippumaton tutkinta tapahtuneesta ja vastuulliset on saatettava oikeuteen. Tuki demokratialle, oikeusvaltiokehitykselle ja rauhanprosessille on tärkeä osa Suomen yhteistyöohjelmaa Myanmarin kanssa”, sanoo ministeri Mykkänen.

Myanmarin siirryttyä sotilasvallasta kohti demokratiaa Suomi on avannut edustuston pääkaupunkiin Yangoniin ja maa on nykyisin Suomen kehitysyhteistyökumppani. Myös taloussuhteiden tiivistymiselle on olemassa hyvät edellytykset, sillä Myanmar on hiljalleen avautunut kansainväliselle kaupalle.

"Myanmarilla on haasteistaan huolimatta myös valtavia mahdollisuuksia. Demokratiakehityksen ohella Suomi tukee metsävarojen hyvää hallintaa sekä opetusta, jossa huomioidaan heikoimmassa asemassa olevat lapset. Yhteiskunnan ja talouden kehittämiseksi Myanmarissa on suuri tarve parantaa perusinfrastruktuuria kestävällä tavalla", sanoo ministeri Mykkänen.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministerin matkalle osallistuu 18 eri yrityksen ja tahon edustajaa. Yritysten toimialoja ovat cleantech, energia, ICT ja digitalisaatio sekä opetus. Team Finland -valtuuskunta tapaa Mykkäsen mukana Myanmarin hallituksen ministereitä sekä muita keskeisiä julkisen sektorin toimijoita Yangonissa ja hallinnollisessa pääkaupungissa Naypyidawissa.

Matkalla ovat mukana:

Aquamec Ltd.

CS Control Software Oy

Ecohel Oy

Eltel Networks Oy

Ensto Finland Oy

Finland Chamber of Commerce

Finnfund

Finnvera

Junkkari Oy

Lamor Corporation Ab

Newelo Oy

Oilon China

Outotec South East Asia Pacific

Timble Solutions Corporation

University of Helsinki HY+

Vakava Technologies Ltd Oy

Valmet Co. Ltd.

Wärtsilä Corporation

