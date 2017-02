Osittain työllistyneiden määrä on kasvanut merkittävästi työttömyysturvan suojaosan käyttöönoton jälkeen

7.2.2017 13:36 | Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö

Soviteltua ansiopäivärahaa saavien henkilöiden määrä on kasvanut 36 % viimeisen kolmen vuoden aikana. 29 % päivärahaa viime vuonna saaneista henkilöistä sai soviteltua päivärahaa. Kaikkiaan osittain työllistyneiden määrä voi olla vieläkin suurempi, sillä tilastossa eivät näy ne henkilöt, joiden työtulo kuukaudessa jää alle 300 euron suojaosan.

Työttömyysturvan suojaosa lisättiin lainsäädäntöön vuoden 2014 alussa. Muutoksen myötä osittain työllistynyt henkilö voi ansaita enintään 300 euroa kuukaudessa niin, että työtulo ei vähennä päivärahaa. Jos työtulo ylittää suojaosan, puolet ylimenevästä työtulosta vähennetään päivärahasta. Esimerkiksi 500 euron työtulo vähentää päivärahaa pääsääntöisesti 100 eurolla. Osittain työllistyneitä ovat esimerkiksi osa-aikatyötä tekevät ja sivutoimista yritystoimintaa harjoittavat henkilöt.

Suojaosa näyttää kannustaneet ansiopäivärahaa saavia henkilöitä työhön. Jo ennen muutosta 24 % päivärahaa saavista sai vuoden aikana soviteltua päivärahaa. Muutoksen jälkeen luku on kasvanut 29 %:iin.

Kaikkiaan soviteltua päivärahaa saavien määrä on kasvanut 36 % vuodesta 2013 vuoteen 2016. Myös ansiopäivärahaa saaneiden henkilöiden määrä on kasvanut viimeisen kolmen vuoden aikana, mutta kasvua on kaikkiaan vain 11 %. Kasvu ei siis selity pelkällä työttömyyden lisääntymisellä.

Jos henkilön tulot jäävät alle suojaosan, hänelle maksetaan täyttä päivärahaa. Ne osittain työllistyneet henkilöt, jotka ansaitsevat enintään 300 euroa, näkyvät siis sovitellun päivärahan tilastossa vuonna 2013, mutta eivät enää vuodesta 2014 alkaen. Tämän vuoksi on todennäköistä, että osittain työllistyneiden määrä ja osuus ansiopäivärahaa saavista on kasvanut vieläkin enemmän, kuin päivärahatilaston perusteella näyttäisi.

2013 Muutos 2014 Muutos 2015 Muutos 2016 Sovitellun

ansiopäivärahan

saajat 72 328 henkilöä 19 % 85 786 henkilöä 13 % 96 564 henkilöä 2 % 98 393 henkilöä Ansiopäivärahan

saajat yhteensä 303 035 henkilöä 10 % 332 457 henkilöä 4 % 345 756 henkilöä -3 % 337 050 henkilöä Soviteltua

saaneiden

osuus 24 % 2 %-yks. 26 % 2 %-yks. 28 % 1 %-yks. 29 %





Tilastolähde: Finanssivalvonta