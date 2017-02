STTK:n puheenjohtaja Antti Palola pääministerin kutsuseminaarissa: Tekoäly jää mahdollisuudeksi, jos osaamista ei osata hyödyntää

7.2.2017 14:39 | Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry.

Tiedote, vapaa julkaistavaksi

Tekoäly tarjoaa valtavia mahdollisuuksia työelämälle, yhteiskunnalle ja suomalaiselle hyvinvoinnille. Se on kuitenkin ainoastaan mahdollisuus, jos suomalaisten osaamista ei oteta käyttöön ja hyödynnetä täysillä, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola toteaa. Hän osallistui tänään Helsingissä järjestettyyn seminaariin, jonka teemana oli ”Tekoäly suomalaisen hyvinvoinnin puolesta”.

Palolan mielestä kaikilla on oltava mahdollisuus täydentää puuttuvaa osaamista ja nostaa omaa osaamistasoaan. Tästä syystä osaamisen kehittäminen olisi tehtävä nykyistä helpommaksi ja joustavammaksi yksilöille ja työpaikoille.

- Osaaminen on Suomen merkittävä kilpailutekijä. Emme voi kilpailla työn hinnalla, mutta voimme tehdä asioita muita fiksummin. Siksi Suomessa on huolehdittava osaamisen ja sivistyksen korkeasta tasosta.

STTK:n viesti on, että osaaminen on parasta muutosturvaa muuttuvassa työelämässä.

-Tämän ymmärtäminen vaatii meiltä kaikilta aivan uudenlaista ymmärrystä ja asennetta. Tekoäly ja robotisoituminen mullistavat vanhat työprosessit ja toimintamallit. Muutos näkyy jollain tavoin kaikissa tehtävissä. Siksi työntekijöiden siirtyminen uuteen työhön tai uudenlaisiin tehtäviin edellyttää aikuiskoulutuksen remonttia ja uudenlaista muutosturvaa. Kannatan julkisuudessakin esillä olevan tekoälystrategian laatimista Suomelle, Palola toteaa.

Uudet taidot edellyttävät jatkossa aiempaa suurempia investointeja osaamiseen.

- Muutosvaatimus koskee myös oppilaitoksia, sillä työpaikkojen lisä- ja täydennyskoulutustarvetta voidaan helpottaa vain opetuksen räätälöinnin, sen tarjonnan joustavuuden sekä työpaikan ja oppilaitoksen tiiviin yhteistyön avulla. Julkisessa- ja yritystaloudessa työntekijöiden kouluttaminen pitäisikin määritellä investoinniksi, ei kuluksi, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola sanoo.

Lisätietoja STTK:ssa: Antti Palola, puhelin 040 5096030.

STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 17 jäsenliittoa ja noin 540 000 jäsentä. Visiomme on menestyvä Suomi, jossa yhteistyöllä rakennamme maailman parasta työelämää ja hyvinvointia. Olemme työssämme avoimia, oikeudenmukaisia, uudistusmielisiä ja rohkeita.