HUS palauttaa jäsenkunnilleen yli 80 miljoonaa euroa

7.2.2017 15:07 | HUS-kuntayhtymä

HUS palauttaa jäsenkunnilleen vuonna 2016 syntyneen ylijäämän, joka on 82,2 miljoonaa euroa. Palautukseen liittyvät hyvityslaskut on lähetetty kuntiin. HUS:ssa hoidettiin viime vuonna ennätysmäärä potilaita, vaikka laskutus kasvoikin edelliseen vuoteen verrattuna vain 0,4 prosenttia.

HUS:n vuoden 2016 tilinpäätös on valmistunut. Sen mukaan palautettavaa kertyi siis 82,2 miljoonaa. Kukin kunta saa palautusta sen mukaan, kuinka paljon kunta on käyttänyt viime vuonna HUS:n palveluja. Kuntakohtaiset palautusluvut on esitetty oheisessa liitteessä.



HUS:n valtuusto päätti viime kesäkuussa, että jos ylijäämää syntyy, se palautetaan jäsenkunnille. Palautus on kirjattu vuoden 2016 tulokseen.



HUS:ssa hoidettiin viime vuonna yhteensä 524 089 eri potilasta, joka on 2,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015 ja enemmän kuin koskaan aikaisemmin HUS:n historiassa.



Asukasta kohti laskettuna kustannukset olivat 931 euroa. Ne laskivat edelliseen vuoteen verrattuna 1,4 prosenttia. Jäsenkuntien laskutus sairaanhoidollisista palveluista kasvoi ainoastaan 0,4 prosenttia.