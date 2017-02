DI Joonas Sandholm Oral Hammaslääkäreiden talousjohtajaksi

8.2.2017 10:00 | Oral Hammaslääkärit Oyj

Oral Hammaslääkärit Oyj:n talousjohtajaksi/CFO:ksi on nimitetty DI Joonas Sandholm 6.2.2017 alkaen. Joonas Sandholmin vastuualueena on Oral Hammaslääkärit Oyj:n konsernin taloushallinto sekä laki- ja kiinteistötoimi. Tehtävässään talousjohtaja osallistuu vahvasti myös liiketoiminnan kehitysprojekteihin ja niiden johtamiseen. Joonas Sandholm toimii johtoryhmän jäsenenä ja raportoi toimitusjohtaja Martin Forssille.

Joonas Sandholmilla on kattava ja laaja-alainen kokemus suunterveydenhoidon liiketoiminnasta. Hän on toiminut viimeiset 11 vuotta suunterveyden maailman johtavan laite- ja kulutustavaravalmistaja KaVo Kerr Groupin ja Nobel Biocaren palveluksessa, viimeksi strategiajohtajana vastuullaan strategian valmistelu ja aikaisen vaiheen teknologiainvestoinnit. Hän on KaVo Kerrissä vastannut myös suunterveyden yritysostoista. Joonas Sandholm on toiminut urallaan myös PaloDEx Groupin johtoryhmän jäsenenä vastuullaan tuotekehitys, tuotehallinta ja strateginen markkinointi sekä Boston Consulting Groupin palveluksessa Tukholmassa ja Helsingissä liikkeenjohdon konsultoinnin tehtävissä.

”Otan innolla vastaan mahdollisuuden päästä kehittämään suunterveydenhoidon alaa Suomessa sen johtavan toimijan liiketoiminnan kautta. Näen Oralin edistyksellisessä toiminnassa paljon mahdollisuuksia, joiden avulla vahvistamme Oralin alan edelläkävijäasemaa sekä kehitämme toimintaamme kokonaisvaltaisesti potilaidemme hyväksi”, kertoo Joonas Sandholm tavoitteistaan uudessa tehtävässään.