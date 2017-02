Nettikysely paljastaa: Tässä on Muumimaailman hiihtojoukkue!

9.2.2017 10:00 | Muumimaailma Oy

Nyt se on vihdoin valittu – nimittäin Muumimaailman hiihtoviestijoukkue. Ihmiset äänestivät suosikkinsa sivakointijoukkueeseen nettikyselyssä*. Valituiksi tulivat Pikku Myy, Muumipeikko, Nuuskamuikkunen ja Nipsu. Lapset ja lapsenmieliset pääsevät hiihtämään ja puuhaamaan yhdessä Muumien kanssa Naantalin Muumimaailman Taikatalvessa 18.–26.2.2017.

Suosituimmaksi lykkijäksi nousi Pikku Myy, joka sai eniten ääniä nettikyselyssä. Hän toimii myös joukkueen itseoikeutettuna kapteenina.

”Olen otettu saamastani luottamuksesta. Lupaan luotsata joukkueeni todelliseen kisavireeseen Taikatalveen mennessä”, pippurisena tsempparina tunnettu Pikku Myy kertoo.

Muumipeikko keräsi toiseksi eniten ääniä, kolmanneksi suosituin sivakoija sen sijaan oli Nuuskamuikkunen. Ankkuriksi selviytyi Nipsu. Varasijalla joukkueessa on viidenneksi eniten nettikansan ääniä saanut Haisuli.

Taikatalvi järjestetään Naantalissa säästä riippumatta

Taikatalvi herättää totuttuun tapaan Muumimaailman asukkaat talviunilta 18.–26.2.2017. Tapahtuma tarjoaa puuhaa Etelä-Suomen hiihtolomaviikolle säästä riippumatta.

”Luvassa on reipashenkistä puuhaa ja punaisia poskia, satoi tai paistoi. Olemme varautuneet niin paukkupakkasiin kuin leudompaankin keliin. Vieraat pääsevät myös seuraamaan Jäärouvan arvoitus -näytelmää Teatteri Emmassa, joka avaa nyt ovensa ensimmäisen kerran talviaikaan”, kertoo Muumimaailman markkinointijohtaja Ann-Karin Koskinen.

Taikatalvessa tavataan muun muassa Reippailija-Hemuli, joka järjestää lapsille retkiä ja töräyttää fanfaareja torvellaan. Muumifanit voivat osallistua myös Muumipeikon mäenlaskukisaan, pelata luuta-curlingia Aliisan kanssa ja halailla tuttuja Muumihamoja. Herkkusuut pääsevät nauttimaan vaahtokarkkikaakaosta ja tikkuvohveleista, Mamman keittiössä on tarjolla ihanaa kotiruokaa ja grillipaikalla pääsee paistamaan makkaraa.



Taikatalvi on auki 18.–26.2.2017 joka päivä kello 10–16. Median edustajilla on Taikatalveen pressikortilla vapaa pääsy. Mukaan voi ottaa yhden lapsen, joka pääsee sisään ilmaiseksi. Varaathan lämmintä päälle!



* Kysely järjestettiin 26.1.–2.2.2017 verkossa. Kyselyyn vastasi 619 henkilöä.

Lisätiedot ja kuvapyynnöt:

Muumimaailma Oy

markkinointijohtaja Ann-Karin Koskinen,

puh. 040 590 0701 tai ann-karin.koskinen@muumimaailma.fi

http://www.muumimaailma.fi/taikatalvi

https://www.facebook.com/muumimaailma

http://instagram.com/moominworld_naantali

@moominworld_naantali #moominworld #muumimaailma #taikatalvi