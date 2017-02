Monikomponenttivalu ja inserttivalu — Proto Labsin ruiskuvalupalvelun lisätoiminnot

8.2.2017 12:00 | PL Finland Oy

Proto Labsin ruiskuvalupalvelu on entistä monikäyttöisempi — yhdistettynä monikomponenttivaluun tai inserttivaluun. Stephen Dyson, Euroopan tuotemarkkinointipäällikkö Proto Labs -yhtiössä kertoo, kuinka nämä palvelut pystyvät parantamaan osan designia, vahvuutta, toiminnallisuutta ja lisäksi pienentämään kokoonpanoaikaa ja kustannuksia.

Monikomponenttivalu ja inserttivalu ovat kustannustehokkaita valmistustekniikoita, kun tuotesuunnittelijat tarvitsevat korkealuokkaisia prototyyppejä ja piensarjaosia mahdollisimman nopeasti. Näiden kahden prosessin välillä on kuitenkin tiettyjä tärkeitä eroja.

Monikomponenttivalu- tai inserttivaluprosessin suurin vaikutus nähdään tuotteissa, jotka sisältävät monia ruiskuvalettuja komponentteja. Jos viimeistelty kohde vaatii useita osia ja prosesseja, monikomponenttivalu ja inserttivalu yksinkertaistavat niiden valmistusta vähentämällä tarvittavien komponenttien määrää. Näin monimutkaisia tuotteita saadaan valmiiksi helpommin, nopeammin ja edullisemmin. Ja koska osien määrä vähenee, on tuote selvästi vahvempi ja vakaampi.

Eri teollisuusaloilla on valmistettu hyvin erilaisia tuotteita monikomponenttivalua, inserttivalua tai molempia hyödyntäen. Autoteollisuus, elektroniikkateollisuus, puolustusteollisuus ja lääketeknologia hyötyvät kaikki ruiskuvalun lisätoiminnoista, kokoonpanokustannusten pienenemisestä ja osien vahvuuden parantamisesta.

Monikomponenttivalu – lisää ominaisuuksia ja väriä

Monikomponenttivalu on yhden aineen ruiskuvalu toisen päälle. Suurin etu on, että monikomponenttivalu mahdollistaa pehmeän materiaalin kiinnittämisen tuotteeseen. Tämä parantaa otetta ja kestävyyttä—esimerkiksi hammasharjan kahvaa varten. Se lisää myös iskunvaimennus- ja tärinänvaimennusominaisuuksia. Materiaalit voivat olla myös väriltään vastakkaiset, parantaen tuotteen ulkonäköä.

Monikomponenttivalussa vaaditaan kolme eri 3D CAD-tiedostoa: insertti-, ylivalu- ja kokoonpanotiedostot. Kussakin muotissa on A-puoli ja B-puoli. Muottisuunnittelijat muokkaavat geometriaasi lisäämällä sulkupinnat, jakotasot, portit sekä ulostyöntötapit — kaikki räätälöitynä kunkin osan malliin. Kun valumallit on hyväksytty ja muotit tehty, voidaan osat valmistaa erilaisista kestomuoveista ja silikonikumimateriaaleista.

Inserttivalu – esivalmistettujen komponenttien integrointi

Yhden inserttivaletun osan valmistus kahdesta komponentista sisältää esivalmistetun osan, joka asennetaan muottiin ja jonka ympärille tehdään ylivalu kestomuovista. Esivalmistettu osa on usein metallinen ja tyypillisiä inserttejä ovat mm. kierteet, holkit ja ruuvitornit, jotka kaikki parantavat tuotteen toiminnallisia tai mekaanisia ominaisuuksia.

Inserttivalulla saadaan aikaan vahvempia ja kevyempiä tuotteita, sillä prosessi auttaa lisäämään vakautta ja vahvuutta lisäämättä osien määrää. Esimerkiksi kahdesta osasta rakennettu sähköinen nurmikkotrimmeri on vankempi, kun kuorta on pitämässä kiinni kierreinsertit kuin monet kiinnittimet.

Mikä valmistusprosessi kannattaa valita? Ja milloin?

Sekä monikomponenttivalu että inserttivalu tekevät suunnittelusta nopeampaa ja helpompaa, sekä parantavat tuotteita eri tavoin. Kun tarvitaan parempi ote tai iskunvaimennus, monikomponenttivalu on ihanteellinen tekniikka. Ja kun osien turvallinen yhteenliittäminen on erittäin tärkeää, paras valinta on inserttivalu. Jos tarvitsette tukea tehdessänne päätöstä oikeasta valmistustekniikasta, Proto Labs pystyy neuvomaan tässä.

Yksittäin tai yhdessä, monikomponentti- ja inserttivalu antavat useampia mahdollisuuksia tuotteen suunnittelun ja suorituskyvyn parantamiseen. Kasvavasta monipuolisuudesta johtuen ruiskuvalupalvelumme tarjoaa huomattavia etuja ja edistysaskeleita tulevaisuuden tuotantoprojekteille.