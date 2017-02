OmaMökki-messujen mökkipiha-alueella seikkailee järvihirviö

8.2.2017 14:35 | Messukeskus

Ensimmäistä kertaa OmaMökki-messuilla on puutarhamessujen tapaan näyttävä yleiskoristelualue. Nuotiopiiri-teeman ympärille on rakennettu puutarhaa rouheampi mökkipiha, jonka lammesta pilkistää rakastunut järvihirviö. Myös sauna ja palju ovat lämpiminä. OmaMökki-messut Messukeskuksessa Helsingissä 6.–9.4.2017.

OmaMökki-messujen suurelta mökkipiha-alueelta löytyy uusia ideoita oman mökin pihapiirin kunnostukseen. Ensimmäistä kertaa OmaMökki-messuilla toteutettu yleiskoristelualue on keväinen hakamaa. Siihen kuuluvat koivut, kuuset, lemmikit, kielot, saniaiset, orvokit, tulppaanit ja narsissit. Noin 200 neliömetrin kokoisessa lammessa on vettä lähes 43 000 litraa, lammelle suppailemaan pääsee mökkilaiturilta ja lapsien riemuksi kiipeilytelineenä toimii rakastunut järvihirviö, joka tuijottaa kaihoisasti lammesta kurkkaavaa tyttöystäväänsä.

”Tarjolla on iso paletti ideoita pihapelialueesta laavuun ja tynnyrisaunasta toivomuskaivoon. Osan mökkipihan tuotteista voi ostaa valmiina, osa tehdään messuille käsityönä. Käsistään kätevä voi ottaa vain idean ja toteuttaa sen tarjolla olevista ja haluamistaan materiaaleista omalle mökille sopivaksi”, kertoo puutarhasuunnittelija Tanja Nieminen alueen suunnitelleista Puutarhaetsivistä.

Messukeskuksen mökkipiha on rakennettu 150 neliöstä kiveystä, 70 neliöstä kunttaa, 13 kuutiosta halkoja, 20 kuutiosta haketta ja 8 kuutiosta hiekkaa. Kiveykset tehdään markkinoilla olevista uutuusmateriaaleista. Pihapeliradan hietikko sopii aktiivipuuhailun lisäksi myös auringossa lekotteluun. Nuotion ympärille on koottu tuolirinki, jossa makkaranpaiston lisäksi voi pelata vaikka jätkänshakkia. Saunan levähdysalueella on käytetty suomalaisia perinnetekstiilejä, räsymattoja, joita Finlayson valmistaa omista vanhoista kierrätystekstiileistään. Tuoksumaailmasta löytyvät terva ja koivuklapit, mökkiympäristöön sopivasti alueella on tarjolla makkaraa ja olutta.

Toiveita verkkoon ja lantti kaivoon

Mökkipihan lampea reunustaa toiselta puolelta toivomusverkko. Vanhaan, luonnonmateriaaleista valmistettuun ja luonnonkorkein varustettuun toivomusverkkoon voi jokainen kävijä jättää lapulle kirjoitettuna oman toiveensa. Toiveen toteutumista voi vahvistaa heittämällä lantin pihan toivomuskaivoon. Kertynyt summa lahjoitetaan lyhentämättömänä Kevätmessujen yhteistyökumppanin Lyhty ry;n toimintaan.

”Verkko muuttuu ja elää koko messujen ajan, kun verkko täyttyy ihmisten toiveista. Niitä on ihana lukea messujen aikana, maisema-arkkitehti Tiina Holmberg Puutarhaetsivistä toteaa.

Nuotiopiiri-teemaisen mökkipiha-alueen tunnistaa jo kaukaa ilmassa leijuvista, sinivalkoisista koristekuumailmapalloista. Pihaa täydentävät sinivalkoiset istutukset.

OmaMökki-messujen mökkipiha-alueen ovat suunnitelleet maisemasuunnittelija Tanja Nieminen (ylempi AMK) ja arkkitehti, maisema-arkkitehti Tiina Holmberg (SAFA, MARK) Puutarhaetsivistä. OmaMökki-messujen rakentamisessa ovat mukana Lyhty ry sekä ammattimaisena toteuttajana Suomen Kivipiha.

Kevätpuutarhamessut järjestetään osana Kevätmessuja 6.–9.4.2017 Messukeskuksessa, Helsingissä samaan aikaan Oma Koti, OmaMökki, Lähiruoka & Luomu ja Sisusta!-tapahtumien kanssa.

Lisätiedot: maisemasuunnittelija (ylempi AMK) Tanja Nieminen, Puutarhaetsivät, puh. 040 534 0723, tanja@puutarhaetsivat.fi

tiedottaja Taira Sjöblom-Tallus, Messukeskus, puh. 050 385 5482, taira.sjoblom-tallus@messukeskus.com