Perho Liiketalousopiston opiskelijoille kelpaisi Bill Gates yrityskummiksi

Helsinkiläisen Perho Liiketalousopiston liiketalouden opiskelijat ovat julkaisseet YouTubessa-videon, jossa he kertovat haluavansa Bill Gatesin oppilaitoksensa bisnesmentoriksi. Mikäli Gates tähän suostuu, opiskelijat lupaavat tarjota hänelle vähintäänkin unohtumattoman illallisen, jolle todennäköisin paikka on oppilaitoksen oma Ravintola Perho.

Googlausten perusteella Gates on kiinnostunut bisneksen ohella monen sorttisista asioista kuten esimerkiksi koulutuksesta, hyvinvoinnista sekä hyvästä ja jo lähtökohdiltaan terveellisestä ruoasta.

- Gates kuulostaa reilulta ja vastuuntuntoiselta tyypiltä. Ja onhan hänellä rahaa, mutta emme me sitä ole pyytämässä. Me arvostamme Gatesin kanssa samoja asioita kuten kestävää kehitystä, hyvinvointia ja yrittäjyyttä. Koulumme tuottaa omilla pelloilla raaka-aineita luomuruokaan, jota me opiskelijat osaamme myös itse valmistaa. Ja vaikka meillä on vielä opinnot kesken, meiltä löytyy osaamista myös asiakaspalveluun ja myyntiin sekä tietysti Gatesin tänne tuomiseen tarvittaviin matkajärjestelyihin, opiskelijat valottavat projektinsa taustoja.

Kutsuvideota on katsottu jo yli 26000 kertaa

Bill Gates vaalii yksityisyyttään visusti eikä häneen siksi saada suoraa yhteyttä tuosta vain. Perholaiset keksivätkin tehdä nettiin vauhdikkaan videon, jossa he esittelevät oppilaitostaan ja esittävät illalliskutsun Gatesille. Videolla esiintyvät henkilöt ovat Perho Liiketalousopiston opiskelijoita sekä yksi nelijalkainen. Myös rehtori on löytänyt paikkansa. Videolla on katselukertoja jo yli 26000.

- Opiskelijat heittäytyivät projektiin ja omiin cameo-rooleihinsa mahtavasti aina käsikirjoitusta myöten. Ja tottahan filmiin saatiin mahdutettua yksi tähteytensä ilmeisen rennosti ottanut ranskanbulldoggikin, kertoo rehtori Juha Ojajärvi.

#dinnerforbill-tarina jatkuu

#dinnerforbill-kutsuvideo on julkaistu Perho Liiketalousopiston YouTube-kanavalla. Piakkoin siellä sekä Facebookissa ja Instagramissa nähdään vielä tilannepäivityksiä ja uusia pyrintöjä saada illalliskutsu perille.

Kutsuvideo löytyy osoitteesta:

https://www.youtube.com/watch?v=zCCNssqXe5M&feature=youtu.be

Perho Liiketalousopiston Facebook:

https://www.facebook.com/perholiiketalousopisto/?fref=ts

Perho Liiketalousopiston Instagram:

https://www.instagram.com/perholiiketalousopisto/