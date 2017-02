S-Pankki sai 130 000 uutta asiakasta

S-Pankki on suomalainen pankki, jonka tavoitteena on tuottaa ylivoimaisen helppoja ja hyödyllisiä pankkipalveluita. Se tarjoaa 2,9 miljoonalle asiakkaalleen kattavat palvelut päivittäisten raha-asioiden hoitamiseen, säästämiseen, sijoittamiseen ja hankintojen rahoittamiseen. S-Pankki panostaa vahvasti digitaalisuuteen ja asiakkaidensa arjen helpottamiseen. Niinpä se palvelee asiakkaitaan kattavasti verkkopankissa, S-mobiilissa, puhelinpalvelussa, sosiaalisessa mediassa sekä yli 700:ssa S-ryhmän toimipaikassa kautta maan. S-Pankin välittämät rahastot ja varainhoidon palvelut tuottaa sen tytäryhtiö FIM. S-Pankin omistavat SOK-yhtymä (37,5 %), S-ryhmään kuuluvat alueosuuskaupat (37,5 %) ja LähiTapiola-ryhmä (23,5 %) ja Elo (1,5 %) ja sen palvelut on ensisijaisesti suunnattu S-ryhmän asiakasomistajille. S-Pankille on myönnetty kotimaisuudesta kertova Avainlippu-tunnus. www.s-pankki.fi