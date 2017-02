Suomen venevienti edelleen hyvässä kasvussa

Suomen suosituimman instagrammaajan kuvia esillä Kuva&Kamera-messuilla 9.2.2017 09:31

Kuva&Kamera-messut on maaliskuussa näyttämönä upeille luontokuville. Vuoden Luontokuva 2016 -kilpailun lisäksi esillä on Suomen suosituimman instagrammaajan, Konsta Punkan sekä Mikko Lagerstedtin maagisia luontokuvia. Messuilla on myös paljon luento-ohjelmaa luontokuvauksesta kiinnostuneille. Kuva&Kamera järjestetään 17.-19.3. Messukeskuksessa Helsingissä osana liikunnan ja vapaa-ajan GoExpo-messukokonaisuutta.