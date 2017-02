Suomen suosituimman instagrammaajan kuvia esillä Kuva&Kamera-messuilla

9.2.2017 09:31 | Messukeskus

Kuva&Kamera-messut on maaliskuussa näyttämönä upeille luontokuville. Vuoden Luontokuva 2016 -kilpailun lisäksi esillä on Suomen suosituimman instagrammaajan, Konsta Punkan sekä Mikko Lagerstedtin maagisia luontokuvia. Messuilla on myös paljon luento-ohjelmaa luontokuvauksesta kiinnostuneille. Kuva&Kamera järjestetään 17.-19.3. Messukeskuksessa Helsingissä osana liikunnan ja vapaa-ajan GoExpo-messukokonaisuutta.

Kuva&Kameran yksi isoimmista näyttelyistä on Vuoden Luontokuvat 2016 kilpailun näyttely, jossa on esillä neljäkymmentä kilpailussa palkittua kuvaa. Kuvat kertovat suomalaisen luonnon moni-ilmeisyydestä, sen näkymistä ja tapahtumista sekä kuvaajien luonnossa kokemista elämyksistä ja oivalluksista.

Miljoona ihailijaa suomalaisten luontokuville Instagramissa

Miltä maailman huikaiseva luonto näyttää kahden huippuvalokuvaajan linssien läpi? Konsta Punkka ja Mikko Lagerstedt ovat matkanneet ympäri maapalloa kuvaamassa maagisia hetkiä luonnossa. Kuva&Kamera-messujen näyttelyyn valitut kuvat ovat Chilestä, Torres Del Paine kansallispuistosta. Kaksikolla on Instagramissa yli miljoona seuraajaa, ja lisäksi parivaljakon kuvausmatkoista on tehty viisiosainen tv-sarja, Exploring Earth, joka on katsottavissa YLE Areenassa. Kuva&Kamera-messuille valitut kuvat ovat sarjan ensimmäisestä matkasta.

Luontokuvauksen opit ja knopit

Messuilla on näyttelyiden lisäksi myös luento-ohjelmaa luontokuvauksesta kiinnostuneille. Espanjalainen Jose B. Ruiz on yksi luonnonvalokuvauksen suurista guruista. Hän on palkittu kuvaaja, joka on kirjoittanut useita valokuvausta käsitteleviä oppikirjoja. Lisäksi hän on Kansainvälisen luontokuvaajien järjestön puheenjohtaja. Kuva&Kamera-messuilla Jose B. Ruiz pitää kaksi luentoa, joiden aiheina ovat sommittelu luontokuvassa sekä oman tyylin tiedostaminen ja tunteiden siirtäminen valokuviin.

Luontokuvauksesta on myös useita muita luentoja, joilla puhutaan metsän asukkaiden kuvaamisesta ja hyönteisten kuvaamisen erityismenetelmistä. Lisäksi aiheina ovat Suomen ja Pohjolan upeat maisemat, videokuvaaminen ja kuvauskopterin käyttäminen. Aloitteleville luontokuvaajille on luvassa luento, jossa käydään läpi luontokuvauksen perusteet.

GoExpoon kuuluvat Kuva&Kamera, Outdoor, Fillari, Kunto, Golf ja Ball Sports. Lisäksi samaan aikaan 17.–19.3.2017 Messukeskuksessa järjestetään Helsinki Horse Fair. Kävijät pääsevät tapahtumiin samalla lipulla.

Luontokuvauksen ohjelmapoimintoja (muutokset mahdollisia):

Docendo-lava

pe 10.30 - 11.15 Miltä Suomi näyttää ja mitä se sisältää ilmasta kokonaisuutta tarkastellen. Hannu Vallas

pe 12.00 - 13.10 Composition in Nature Photography (Sommittelu luontokuvassa). Jose B Ruiz

pe 14.00 - 14.55 Kuvauskopterin lennätyksessä huomioitavaa. Pertti Kaijasilta.

la 12.00-13.15 Author Photography (valokuvan tekijä), Jose B. Ruiz

la 13.30-14.10 Suomalainen maisema, Jussi Leppänen

la 14.10-14.50 Metsän asukkien kuvaus, Kimmo Ohtonen

su 11.00–11.40 Pohjolan maagiset maisemat, Kirsi MacKenzie

su 11.40–12.20 Rantojen hyönteiset – hyönteisten kuvauksen erityismenetelmät, Sami Karjalainen

su 13.00–13.40 Metsän asukkien kuvaus, Kimmo Ohtonen

su 14.20–15.00 Luontokuvauksen perusteet, Jussi Murtosaari

Kuva&Kamera-lava

pe 11.30-11.55 Kirjanjulkistus: Suomalainen maisema - Kotomaamme koko kuva

la 16.30 -17.00 Videokuvaus haastavissa olosuhteissa ja aikuistubettaminen. Seikkailija ja videobloggaaja Kari ”Ruffe” Nurmi.

