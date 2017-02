Eläkkeensaajien Keskusliitolta kustannusneutraali malli työeläkkeiden indeksitarkistuksiin

9.2.2017 09:40 | Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry

Jaa

Eläkeläisköyhyys on suurimpia ongelmia maassamme. Hinta- ja palkkasidonnaisuuksien muutos indeksitarkastelussa ei tätä ongelmaa poista. Prosenttikorotukset lisäävät euromääräisiä tuloeroja eivätkä niitä kavenna - mitä suurempi on eläke, sitä suurempi on myös korotus. Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n malli pienentäisi eläkkeensaajien tuloeroja jopa kustannusneutraalisti. Mallissa STM vahvistaisi vuosittain indeksiluvun, eläkkeiden tarkistamisprosentin ja eläkkeisiin lisättävän euromääräisen korotuksen.

- Eläkeläisköyhyyden torjuminen on EKL:n ykköstavoitteita. Maahamme on laadittava toimenpideohjelma, jolla köyhien lukumäärä käännetään laskuun. Keskeisenä osana on oltava kansaneläkkeisiimme tehtävä reilu tasokorotus, asia ei hoidu takuueläkkeen korotuksella, toteaa Eläkkeensaajien Keskusliiton puheenjohtaja Matti Hellsten. - EKL:n tuloeroja kaventava työeläkkeiden indeksikorotusmalli koostuu kiinteästä prosenttitarkistuksesta ja sen päälle tulevasta kiinteästä euromääräisestä osasta. Korotusvarasta esim. 2/3 menisi euromääräiseen tarkistukseen ja 1/3 prosenttitarkistukseen. Mikä parasta, mallillamme indeksimuutos on tarvittaessa täysin toteutettavissa kustannusneutraalisti nykysysteemiin verraten eikä eläkkeiden rahoitus ainakaan tämän takia tulevaisuudessa vaarantuisi. Jos rahaa riittää, palkkapainotteisuutta on nostettava indeksitarkistuksessa, jatkaa Matti Hellsten. EKL:n mallilla vahva kannatus suomalaisten keskuudessa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n jäsenjärjestöt julkaisivat syksyllä 2016 TNS Gallupilla teettämän Huomisen kynnyksellä -tutkimuksen (kyselytutkimus 55-84 -vuotiaille). Sen vastauksista käy ilmi, että EKL:n asettama tavoite työeläkeindeksijärjestelmän rukkaamiseksi niin, että se suosisi pientä ja keskisuurta eläkettä saavia ja estäisi näin osaltaan eläkeläisköyhyyden lisääntymisen maassamme, on saanut valtavan kannatuksen puoluekantaan, ikään tai mihin muuhunkaan taustamuuttujaan katsomatta. Kaikista vastanneista 86 prosenttia oli täysin (64 %) tai jokseenkin (22 %) samaa mieltä väittämän kanssa. Tutkimus löytyy sähköisenä klikkaamalla tästä. Vastauksen koko liitekuvio löytyy tutkimuksen sivulta 51. EKL:n omille jäsenilleen teettämän suuren jäsentutkimuksen mukaan kantansa kertoneista peräti 67 prosenttia oli sitä mieltä, että työeläkeindeksin pitäisi suosia pieni- ja keskituloisia eläkkeensaajia. Nykytilanne on hyvä 14 prosentin mielestä. Palkansaajien ansiotason vaikutusta lisäisi 12 prosenttia ja hintatason muutosten suurempaa vaikutusta työeläkkeeseen kannatti 7 prosenttia. Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry Lisätietoja

puheenjohtaja Matti Hellsten, 0400 501 983 LIITE: Esitys EKL -mallista, esimerkkinä vuodelle 2011 tehty työeläkkeiden indeksitarkistus MIKÄ ON EKL? - Eläkkeensaajien aktiivinen edunvalvoja

- Perustettu 1962, takana jo 55 vuotta aktiivista toimintaa

- Lähes 85 000 jäsentä 332 yhdistyksessä