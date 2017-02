KUTSU - TULEVAISUUDEN MERET

Yhteisyritys Wärtsilä-Hyundai sai suurtilauksen - 16 monipolttoainemoottoria neljään alukseen 6.8.2008 08:39

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote, 6.8.2008 klo 6.00. Wärtsilä-Hyundai Engine Company Ltd., joka on Wärtsilän ja Hyundai Heavy Industries'in uusi eteläkorealainen yhteisyritys, on saanut merkittävän tilauksen. Yhteisyritys toimittaa yhteensä 16 Wärtsilä 50DF-moottoria neljään alukseen, jotka rakentaa Samsung Heavy Industries. Sopimukseen sisältyy lisäksi optio neljästä moottorista viidenteen alukseen. Tilaus kirjataan Wärtsilä-Hyundai Engine Company Ltd:n tilauskantaan.