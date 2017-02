Tampereella järjestetään talven suurin opiskelijatapahtuma - 52. kerta on suurempi kuin koskaan

9.2.2017 10:23 | Academic Work

Ympäri Suomen saapuvat tuhannet opiskelijat valtaavat Tampereen Teknillisen Yliopiston (TTY) kampusalueen, kun perinteiset Akateemisen kyykän MM-kilpailut järjestetään Tampereella lauantaina 11. helmikuuta. Tänä vuonna kilpailussa on mukana ennätysmäärä erilaisia sarjoja ja kilpailutasoja. Valtava osallistujamäärä on saanut yritykset kiinnostumaan tapahtumasta, jonka pääyhteistyökumppani Academic Work osallistuu tapahtumaan vieläpä omalla joukkueellaan.

Opiskelijoiden rekrytoinnissa kannattaa panostaa tapahtumiin ja yhteistyöhön ainejärjestöjen kanssa. Opiskeluaikana aloitettu yritysyhteistyö on sekä opiskelijoille että yrityksille ensiarvoisen tärkeää, koska opiskelijat kiinnostuvat erityisesti opintojen aikana tutuiksi tulevista työnantajista. Akateemisen kyykän MM-kilpailuiden päävastaava, TTY:n opiskelija Cecile Simon-Bellamy kokee yritysyhteistyön tuottavan valtavasti erilaisia hyötyjä molemmille osapuolille.

- Olen päässyt toimimaan monien erilaisten sidosryhmien kanssa ja tutustumaan kiinnostaviin yrityksiin aivan eri tavalla kuin esimerkiksi kesätöissä. Yhdessä työskennellessä kuulee alan kehityksestä, pysyy kärryillä megatrendeistä ja saa mahdollisuuden oppia uutta luentosalien ulkopuolellakin, Simon-Bellamy sanoo.

Akateemisen kyykän MM-kilpailuiden pääyhteistyökumppaniksi valikoitui nuorille ammattilaisille työtä välittävä Academic Work, jonka markkinointijohtaja Päivi Lehtonen kokee TTY-yhteistyön erittäin tärkeänä ja innostavana.

- Nykyisin ei enää riitä, että opiskelijayhteistyötä tehdään sponsoroimalla rahaa, vaan se on enemmän tällaista mukaan heittäytymistä. Me haluamme tarjota yhteisöllistä ja toiminnallista tekemistä, joka on osa opiskelijoiden arkea. Toimintaamme voi perustella esimerkiksi meidän viime vuonna teettämän IT Barometrin (yli 1100 vastaajaa) paljastamalla faktalla, että opiskelijat arvostavat yrityksiä, jotka ovat mukana koko opiskeluelämän ajan, Lehtonen opastaa.

Kyykkätapahtuman päävastaava Simon-Bellamyn mielestä, joillakin aloilla tuntuu olevan työntekijöiden markkinat.

- Varmasti brändityöhön panostavilla yrityksillä on mahdollisuudet saada alojen parhaat nuoret osaajat töihin. Academic Work on meille luonnollinen kumppani, koska heidän liiketoimintansa koskettaa läheisesti opiskelijoita. Yhä useampi opiskelija työllistyy erilaisten rekrytointiyritysten kautta ja “AW” on näistä yksi suurimpia. On mieluista tehdä yhteistyötä yrityksen kanssa, joka koskettaa poikkitieteellisesti ja näin ollen on suurimmalle osalle kävijöistä mielenkiintoinen, Simon-Bellamy kertoo.

Opiskelijat toivovat yritys-opiskelijayhteistyön kehittyvän tulevaisuudessa entistä enemmän yhteiseen tekemiseen.

- Academic Workin kanssa on ollut hienoa päästä kokeilemaan näitä taitoja myös yritysten edustajien kanssa, vastaanotto on kaikessa ollut äärettömän positiivista ja kannustavaa. Tehdään oikeasti yhteistyötä, eli homma hyödyttää meitä molempia ja kumpikin osapuoli tekee juttuja. Monta kertaa meillä on ollut joku idea, joka ollaan vaivoin uskallettu sanoa ääneen ja “AW” on heti lähtenyt mukaan, Simon-Bellamy kehuu.

- TTY puolestaan on meille hyvä kumppani, koska sieltä löytyy iso rakennuspuolen laitos. Sitä ei voi opiskella korkeakouluissa muualla kuin Aallossa ja Tampereen teknillisellä yliopistolla, jossa luetaan diplomi-insinööriksi taloautomaatiosta ja -tekniikasta. TTY-kumppanuus on luonnollinen valinta. Yli 30 % työpaikoistamme välitämme juuri tekniikan alan korkeakoulutetuille ja merkittävä osa heistä valmistuu Tampereelta, Lehtonen valottaa.

Academic Work lähtee luonnollisesti talven suurimpaan opiskelijatapahtumaan voittamaan.

- Ennen kaikkea haluamme päästä vahvistamaan meidän urakumppani -asemaa opiskelijoiden silmissä. Olisihan kyykkäpokaalikin hienoa saada, mutta lopulta olemme tapahtumassa läsnä, koska haluamme voittaa kanssakilpailijoiden luottamuksen. Työpaikan pitää olla sellainen, että työkavereiden kanssa voi lähteä pelaamaan kyykkää! Me ei haluta vain kertoa tätä, vaan näyttää se, Lehtonen summaa.

52. Akateemisen kyykän MM-kilpailut

Aika: lauantai 11.2.2017 kello 09.00-19.00

Paikka: Tampereen teknillinen yliopisto, Hervanta, Tampere

Akateemisen kyykän MM-kilpailut on vuosittain järjestettävä Suomen suurin yksipäiväinen opiskelijaliikuntatapahtuma. Käytännössä laji on perinteinen karjalainen kesäurheilulaji kyykkä hieman muunneltuna: siksi uudistetun lajin nimi akateeminen kyykkä.

Osallistujia on vuosittain yli 4 000, ja he tulevat niin Suomesta kuin ulkomailtakin. Poikkitieteellinen kisa vetää opiskelijoita ja jo opintonsa päättäneitä kaikilta opiskelualoilta. Tämän lisäksi tarjoamme myös yrityksille mahdollisuuden osallistua tapahtumaan omassa sarjassaan: tämä on oivallinen tapa järjestää esimerkiksi firman virkistäytymispäivä.

Tapahtumaan osallistuu yleisessä sarjassa 512 joukkuetta. Naisten sarjassa on 128 joukkuetta, Prosarjassa 32, ISE (I Speak English) -sarjassa 32, sekä Firmakyykässä parisenkymmentä joukkuetta.

Tapahtuman www-sivut: www.kyykkä.fi

Tapahtuman Facebook-sivut: https://www.facebook.com/AkateemisenKyykanMmKilpailut

Akateemisen kyykän MM-kisat nyt myös Twitterissä! Seuraa @Kyykkakettu

Kyykän säännöt: www.kyykkä.fi/säännöt