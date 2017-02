Pomotsekki – uusi työkalu työhyvinvoinnin kehittämiseen

9.2.2017 12:00 | Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry

Teknologiateollisuuden työnantajat ja henkilöstöryhmät satsaavat yhdessä työhyvinvoinnin parantamiseen. Järjestöt ovat kehittäneet uusia toimintamalleja ja työkaluja, joiden avulla työpaikoilla voidaan kohentaa työhyvinvointia ja edistää pitkiä työuria. Torstaina hankkeeseen innostettiin yrityksiä Rovaniemellä.

Teknologiateollisuudessa on pitkät perinteet yhteisestä kehittämistyöstä. Viime vuonna aloitettiin aiempien kokemusten rohkaisemana Työkaari kantaa -niminen hanke. Siihen on lähtenyt mukaan jo yli neljäkymmentä yritystä eri puolilta Suomea, ja tavoitteena on saada kokoon täydet sata. Näin syntyy tehokas toisilta oppimisen verkosto.

Työkaari kantaa -hankkeen Road Show kiersi viime syksynä seitsemällä paikkakunnalla, ja tänä vuonna kiertue alkoi Lappeenrannasta ja saapui sen jälkeen Rovaniemelle. Road Show kiertää vielä Lahden ja Kuopion kautta Poriin. Innostusta herätetään onnistuneiden yritysesimerkkien ja asiantuntijapuheenvuorojen avulla.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n puheenjohtaja Heikki Kauppi avasi Rovaniemen tilaisuuden ja korosti työurien pidentämisen tärkeyttä.

– Ikääntyvien työllisyysaste on Suomessa erityisen huono. Jotta työurat pitenisivät ja yhteiskunnan huoltosuhde paranisi, ihmisten pitää pystyä työskentelemään lainmukaiseen eläkeikään asti. Tämä vaatii työpaikoilla asennemuutosta ja sitä, että eri-ikäiset työntekijät otetaan johtamisessa aiempaa paremmin huomioon, Kauppi sanoi.

Rovaniemelllä toimiva BRP Finland Oy on maailman johtava motorisoitujen vapaa-ajan laitteiden kehittäjä, suunnittelija, valmistaja ja jakelija. Yritys on tehnyt pitkään määrätietoista työtä työhyvinvoinnin kehittämiseksi yhdessä henkilöstön kanssa. Yrityksen kokemuksia ja toimintatapoja esiteltiin torstaina teknologiateollisuuden työmarkkinaosapuolien järjestämässä seminaarissa.

Kun yritys lähtee mukaan hankkeeseen, se saa maksutta työkalupakin erilaisista käytännönläheisistä johtamisen välineistä. Monesti kyse on varsin yksinkertaisista keinoista, kunhan ne saadaan vietyä osaksi yrityksen arkea. Tällainen työkalu on esimerkiksi uusi Pomotsekki, joka on oivallinen muistilista esimiehille työhyvinvoinnin ja työkaarijohtamisen edistämisestä.

Parantunut työhyvinvointi näkyy työpaikoilla paitsi työtyytyväisyytenä myös taloudellisena hyötynä. Hyvät tulokset parantavat koko toimialan julkisuuskuvaa ja helpottavat rekrytointia.

Työkaari kantaa -hanke on Teknologiateollisuus ry:n, Metallityöväen Liitto ry:n, Ammattiliitto PRO ry:n ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n yhteinen, ja se saa ESR-osarahoitusta sosiaali- ja terveysministeriön kautta. Lue lisää www.työkaari.fi.

