SBT AQUA ON PROTO LABSIN COOL IDEA! –PALKINNON UUSI VOITTAJA

Tanskalainen yhtiö, SBT Aqua on Proto Labsin Cool Idea! -palkinnon uusin voittaja. Palkintosumma auttaa yrityksiä saamaan tuotteensa markkinoille mahdollisimman nopeasti ja vaivattomasti. SBT Aqua käytti kolmea Proto Labsin valmistuspalvelua sen innovatiivisen vesianalyysiteknologian kehittämisessä: 3D-tulostusta, CNC-koneistusta ja ruiskuvalua.

Tanskan Lyngbyssä sijaitseva yhtiö on ehdottomasti ansainnut palkinnon. Yhtiö kehitti innovatiivisen prosessin, joka nopeuttaa saasteen tunnistamisen vedessä. Sen yksinkertainen tavoite on auttaa luomaan maailma, jossa kaikki voivat juoda turvallisesti puhdasta vettä. Yhtiö suunnittelee ruiskuvalun käyttämistä antureiden massatuotantoon, mutta sitä ennen he käyttivät 3D-tulostusta geometrian parantamiseen ja CNC-koneistusta varmistamaan miltä lopputuote näyttää ruiskuvalettaessa.

Kolmen Proto Labsin valmistuspalvelun käyttäminen on vaikuttanut suuresti BactoFlow:n kehityksen edistymiseen. Kuten Gustav Skands, SBT Aquan toimitusjohtaja ja perustaja selitti, “Proto Labsin tarjoamat nopeat läpimenoajat yhdessä vahvan asiakastuen kanssa oli erittäin arvokasta. Tämä tarkoittaa sitä, että Proto Labs pystyy valmistamaan osia nopeammin kuin jos käyttäisimme paikallista toimijaa! Tehokkuus on olennaista ensimmäisen tuotteen lanseerauksessa. Toinen suuri etu oli Proto Labsin varmistama laatutakuu. Jokaiselle osalle tehtiin valmistettavuusanalyysi ja ennen tuotantoa yhtiön 20 vuoden kokemus oli tärkeässä roolissa kun suunnitelmiamme käytiin läpi.

Gustav jatkoi, ”Cool Idea! –palkinnon saaminen on kaksinkertainen voitto liiketoiminnan näkökulmasta katsottuna. Palkintoraha antoi meille mahdollisuuden tutkia innovatiivisempia ideoita. Myönnetty kunnianosositus on sekä vahvistus SBT Aquan liikeidealle, että loistava myyntietu rahoittajien suuntaan.”

Larry Lukis, Proto Labsin perustaja kommentoi, “Loimme Proto Labsin Cool Idea! -palkinnon auttamaan yrityksiä ja yksilöitä valmistamaan ideoistaan oikeita tuotteita. Ohjelma lahjoittaa joka vuosi palkintorahoja 175 000 euroa Proto Labsin valmistuspalveluiden käyttämiseen. Palkinnon saajat voivat hyödyntää palveluitamme prototyyppien valmistukseen, geometrian kehittämiseen, toiminnan testaukseen ja jopa piensarjavalmistukseen. Tämä on meidän tapamme tukea sellaisia yrittäjiä, joiden tuotteet pystyvät ratkaisemaan tärkeitä ongelmia ja parantamaan ihmisten elämänlaatua.”

Kolme vesilaitosta Tanskassa suorittavat tällä hetkellä koetutkimuksia koskien uutta prosessia. Koetutkimukset kulkevat työnimellä BactoFlow, mikä on täysin erilainen lähestymistapa tunnistamaan veden saastuneisuus kuin perinteiset menetelmät. Nykyiset mikrobiologiset laadunvalvontaprosessit ovat hitaita ja kalliita. Veden laadun analysoimiseksi ja bakteerien testaamiseksi näytteitä kerätään manuaalisesti ja säilötään laboratoriossa kolme päivää ennen kuin tulokset nähdään. SBT Aquan järjestelmässä uusi automatisoitu anturi ottaa jatkuvasti näytteitä vedestä, mittaa bakteeritasoja ja antaa käyttäjälle välittömästi hälytyksen kun saastuminen tunnistetaan.

Kokemukset prototyyppien valmistuksesta rohkaisivat SBT Aquan käyttämään Proto Labsin ruiskuvalupalvelua, kun BactoFlow siirtyy täyteen tuotantoon. Laatu ja luotettavuus ovat tarvittavalla tasolla varmistamaan, että tuote täyttää sen odotukset ja mullistaa veden saastumisen tunnistamisen.

Koska BactoFlow:n taustalla on innovatiivinen teknologia, SBT Aqua on suunnittelemassa alustavaa lanseerausta tuotteen alkuvaiheen käyttäjille Tanskassa vuoden 2017 toisella neljänneksellä. Yhtiö aikoo todistaa tuotteen potentiaalisuuden asiakaskokemuksia keräten vuoden 2017 loppupuoliskolla ja aloittaa sen jälkeen tuotteen myynnin Euroopassa vuonna 2018.

Tietoja Proto Labsin Cool Idea! -palkinnosta

Cool Idea! -palkinto auttaa yrittäjiä tuomaan markkinoille innovatiivisia tuotteita tukemalla protyyppivalmistusta, testausta ja tuotantoa. Lisätietojen saamiseksi tai hakemuksen lähettämiseksi Cool Idea! –palkintoa varten, vieraile verkkosivulla www.protolabs.com/cool-idea.