Galleria Esplanadin muotivalikoima laajenee – lisää vetovoimaa ydinkeskustaan

Helsingin keskustassa sijaitsevan Galleria Esplanadin muotivalikoima täydentyy perjantaina 10. helmikuuta, kun tanskalainen muotiketju Samsøe & Samsøe avaa ensimmäisen Suomen myymälänsä. Uudistuvasta Galleria Esplanadista on kehittynyt vauhdilla muodin keskittymä, jossa on useiden kansainvälisten muotimerkkien lippulaivamyymälöitä.

Galleria Esplanadissa vietettiin avajaisia myös viime viikolla, kun ruotsalaisketju &OtherStories avasi lippulaivamyymälänsä. Uusi liike keräsi avajaispäivänä pitkät jonot Aleksanterinkadun sisäänkäynnille.

Aleksanterinkadun ja Pohjois-Esplanadin välissä sijaitsevasta kauppakeskuksesta on muodostunut Helsingin Fashion District, muodin keskittymä kaupungin ydinkeskustassa. Keskusta reunustavat vilkkaat ostoskadut, ja Galleria Esplanadissa on enemmän muodin lippulaivamyymälöitä kuin missään muussa ostoskeskuksessa.

– Uusien, kansainvälisesti tunnettujen muotiketjujen rantautuminen Galleria Esplanadiin kertoo laajemminkin ydinkeskustan vetovoimasta, sanoo Ilmarisen vuokrauspäällikkö Ville Laurila.

Ilmarinen omistaa Galleria Esplanadin lisäksi ydinkeskustan alueella useita liiketiloja, ja se on myös kehittänyt ihmisvirtojen laskentaa alueella. Laskennassa käytettävät kamerat keräävät tietoja jalankulkijoiden lukumäärästä ja kulkusuunnasta, mutta ne eivät kuvaa yksittäisiä ihmisiä. Laskentaa voidaan hyödyntää liiketilojen kehittämisessä ja vuokrien määrittelyssä. – Liiketiloja etsiville kansainvälisille toimijoille on tärkeää, että meillä on tarjota faktaa asiakasmääristä. Se lisää koko Helsingin houkuttelevuutta kansainvälisten vähittäiskaupan yritysten näkökulmasta, Laurila sanoo.

Aleksanterinkadun ja Mikonkadun kulma, jossa Galleria Esplanad sijaitsee, on Helsingin vilkkaimpia paikkoja. Joulukuussa risteyksestä kulki ohi yli 810 000 ihmistä.

