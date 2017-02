Lasten mittakaava -näyttely avaa Alvar Aalto -museon kevätkauden

9.2.2017 11:08 | Alvar Aalto -museo

Aino Aallon ja Artekin taidokkaita lapsille suunniteltuja huonekaluja ja sisustuksia esitellään ensimmäistä kertaa laajana kokoelmanäyttelynä Alvar Aalto -museon Galleriassa Jyväskylässä. Lasten mittakaava -näyttely on avoinna yleisölle kevätkauden 10.2.–21.5.2017.

Aino Aalto esitteli vuonna 1929 ensimmäiset lastenkalusteensa ja seuraavalta vuosikymmeneltä lähtien Artek sisusti Aallon johdolla suuren määrän lastentarhoja ja neuvoloita. Aino Aallon ja hänen työtoverinsa sisutusarkkitehti Maija Heikinheimon työ kytkeytyy vahvasti modernin hyvinvointiyhteiskunnan ja suomalaisen lastenhoidon kehitykseen.



“Kirpputorilta kokoelmiimme löytynyt Artekin lastensänky toimi kipinänä näyttelylle. On kiehtovaa päästä esittelmään Aino Aallon osaamista ja hänen varhaista, jo opiskeluaikoina syntynyttä kiinnostusta lastenkalusteiden ja tilojen suunnittelua kohtaan”, sanoo Alvar Aalto -museon intendentti Katariina Pakoma.



“Näyttelyä tehdessä kiinnostavana yksityiskohtana selvisi, että Aino on haaveillut arkkitehdin työn ohessa myös lastentarhanopettajan ammatista”, jatkaa Pakoma.



Näyttelyssä esitellään erilaisten lastentarhojen, kirjastojen ja neuvoloiden sisustuksia sekä niihin suunniteltuja huonekaluja. Pedagoginen osuus tarjoaa koettavaa lapsille. Luvassa on muun muassa “Tarina pienestä punaisesta tuolista” -tehtäväkierros. Näyttelyyn on rakennettu myös Artekin työpiirustusten mukaan muutamia uusia lastenkalusteita, joita on mahdollisuus kokeilla ja tutkia tarkemmin.



Näyttelyaineisto on valittu pääosin Alvar Aalto -museon omista kokoelmista. Keräilijä Pertti Männistön, arkkitehti Igor Herlerin sekä Keski-Suomen museon kokoelmista lainatulla esineistöllä täydennetään näyttelyä.



Alvar Aalto -museon tuottama Lasten mittakaava -näyttely liittyy satelliittinäyttelynä osaksi HAM Helsingin taidemuseossa 3.3.–30.7.2017 esiteltävää Modernia elämää! -näyttelyä ja Suomi 100 -juhlavuotta.





Lasten mittakaava

10.2.–21.5.2017

Alvar Aalto -museon Galleria

Alvar Aallon katu 7, Jyväskylä

avoinna ti–su klo 11–18



Näyttelyn avajaisia juhlitaan torstaina 9.2.2017 klo 18 alkaen.





