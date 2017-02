Pohjola Rakennus jälleen Suomen parhaiden työpaikkojen listalla

10.2.2017 07:00 | Pohjola Rakennus Group PRG Oy

Pohjola Rakennus valittiin jo toista kertaa peräkkäin parhaiden, keskisuurten yritysten listalle Great Place to Work -tutkimuksessa. Listasijoitus oli 18. ja parantui edellisvuodesta 5 pykälää. Tulos julkistettiin torstaina 9.2.

”Uskomme, että henkilöstötyytyväisyydellä ja taloudellisella menestyksellä on tärkeä kohtalonyhteys. Vuosina 2012-2016 olemme nelinkertaistaneet liikevaihtomme ja samaan aikaan henkilöstötyytyväisyys on noussut 77 %:sta 89 %:iin. Tästä syystä tyytyväinen henkilöstö on meidän ykköstavoitteitamme ja sijoittuminen jälleen kerran Suomen parhaiden työpaikkojen listalle vuoden hienoimpia uutisia”, konsernijohtaja Juha Metsälä kertoo.

Vahvan kasvun ansiosta Pohjola Rakennuksen henkilöstö on kasvanut yli 100 hengellä viimeisen kahden vuoden aikana. Toimintatapojen ja -kulttuurin jakamiseen on tästä syystä panostettu erityisesti sisäisen koulutusohjelman, Pohjola Akatemian avulla. Jokainen työntekijä käy noin vuoden kestävän koulutuksen, jossa hyvät käytännöt laitetaan kiertoon.

Inhimillisyyttä rakennusalalle

Perinteisesti rakennusalalla on vallinnut hierarkkinen yrityskulttuuri, jossa kiitoksella ei juuri ole sijaa. Pohjola Rakennus pyrkii tekemään asiat toisin.

”Konsernin johtoryhmään valittiin vuonna 2016 henkilöstön edustaja, jotta tiedonkulku helpottuisi ja hierarkiat madaltuisivat johtoryhmän ja henkilöstön välillä. Myös kiittämisen kulttuuria on rakennettu tietoisesti erityisesti johdon esimerkillä”, Juha Metsälä kertoo.

Great Place to Work –kyselyn avoimessa henkilöstöpalautteessa kiitelläänkin inhimillistä työntekijöiden kohtaamista: ”Pohjola Rakennuksessa vallitsee myönteinen yrityskulttuuri, johon kuuluu ihmisten kuunteleminen ja kohtaaminen henkilökohtaisella tasolla. Ei tunnu, että olisin osa koneistoa vaan enemmänkin perheenjäsen.”

Suomen parhaat työpaikat on Great Place to Work Institute Finlandin vuosittain järjestämä tutkimus. Great Place to Work -tutkimus järjestettiin Suomessa 15. kerran vuonna 2016 ja siihen osallistui 151 yritystä ja 48 500 työntekijää. Sijoitus parhaat työpaikat –listalla perustuu yrityksissä tehtyyn henkilöstökyselyyn sekä asiantuntija-arviointiin yrityksen organisaatiokulttuurista kokonaisuutena. Henkilöstölle osoitetussa kyselyssä tarkastellaan seuraavia osa-alueita: uskottavuus, kunnioitus, oikeudenmukaisuus, ylpeys ja yhteishenki.

