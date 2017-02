Skanska uudistaa Olympiastadionin

10.2.2017 12:02 | Stadion-säätiö

Skanska on valittu Olympiastadionin mittavan uudistushankkeen pääurakoitsijaksi. Helsingin kaupungin HKR-Rakennuttaja ja Skanska allekirjoittivat projektinjohtourakkamuotoisen sopimuksen tänään 10.2.2017. Hanke on suurin Skanskan Suomessa koskaan toteuttama talonrakennusurakka, jossa Skanska on yksin päätoteuttajana. Sopimuksen arvo Skanskalle on 156 miljoonaa euroa.

Havainnekuva: Työyhteenliittymä K2S ja NRT.

”Olympiastadionin hanke on kaikin tavoin ainutlaatuinen projekti, ja olen todella ylpeä, että hankkeen tarjousprosessissa tekemämme pitkäjänteinen työ palkittiin”, sanoo Skanska Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti. ”Meillä lähtee hanketta toteuttamaan erittäin kokenut tiimi, jossa on mukana muun muassa Hartwall-Areenaa ja Sonera Stadiumia toteuttaneita henkilöitä. Uskon, että heillä on erinomaiset edellytykset suoriutua tästä vaativasta hankkeesta”, jatkaa Särkilahti. ”Hankkeessa syntyy merkittäviä kustannuksia muun muassa vanhojen rakenteiden vahvistamisesta. Monessa vaativassa työvaiheessa käytetään paljon työvoimaa työmaalla, koska tehtaalla tehtyjä esivalmisteita, esimerkiksi muotteja tai raudoitteita, ei voida käyttää”, kertoo aluejohtaja Vesa Tähti Skanskasta. Olympiastadionilla on tällä hetkellä menossa maanrakennus-, louhinta- ja perustuksien vahvistustöitä, joita Lemminkäinen suorittaa erillisurakkana. Skanska käynnistää omat työmaatoimintonsa vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen aikana. ”Stadion toteutetaan yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana. Tämä mahdollistaa suunnitelmien kehittämisen ja kustannustehokkaampien ratkaisujen etsimisen projektinjohtourakan aikana”, sanoo HKR-Rakennuttajan tulosryhmän johtaja Jukka Forsman. Suomen oloissa valtava hanke Suomeen ja Helsinkiin on rakentumassa toimiva ja käyttäjiään erinomaisesti palveleva monitoimiareena, joka toimii tulevaisuudessa niin merkittävien urheilu- kuin kulttuuritapahtumien näyttämönä. Yleisölle, tapahtumajärjestäjille ja kaupunkilaisille rakentuu 19 290 bruttoneliötä uusia tiloja. Lisäksi katsomot, kenttäalue ja juoksuradat uudistetaan. Stadionin katsomot katetaan ja ravintola- ja WC-tilojen määrä kaksinkertaistetaan. Hankkeen kokonaislaajuus on kenttäalue ja katsomot mukaan lukien 90 000 neliötä. Arvioitu aikataulu on, että perusparannus ja uudistamishanke valmistuvat vuoden 2019 aikana. ”Muottitöitä tehdään hankkeessa niin paljon, että muottivaneria menee noin 30 jalkapallokentän verran. Paikallavalubetonia puolestaan käytetään niin merkittävä määrä, että sillä täyttäisi noin 11 stadionin tornia”, Tähti havainnollistaa hankkeen valtavaa kokoluokkaa. Muutos mahdollistaa Olympiastadionin kehittämisen monipuoliseksi kansainväliset vaatimukset täyttäväksi tapahtumakeskukseksi. Uudistetulla Olympiastadionilla arvioidaan vierailevan tulevaisuudessa vuosittain noin miljoona kävijää. Lisätietoja: Skanska Talonrakennus Oy, aluejohtaja Vesa Tähti, puh. 040 501 6246, vesa.tahti[at]skanska.fi Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, liisa.salmela[at]skanska.fi HKR-Rakennuttaja, tulosryhmän johtaja Jukka Forsman, puh. 050 559 2559, jukka.forsman[at]hel.fi Stadion-säätiö, toimitusjohtaja Maija Innanen, puh. 040 530 5522, maija.innanen[at]stadion.fi Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy:n liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2016 oli noin 946 miljoonaa euroa ja henkilöstöä oli vuoden lopussa 2 018. www.skanska.fi www.stadion.fi

