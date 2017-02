MUISTUTUSKUTSU: Miten finanssiala auttaa Suomea menestymään?

9.2.2017 12:13 | Finanssialan Keskusliitto

Arvoisa toimittaja,

Finanssialan palveluilla on keskeinen merkitys elinkeinoelämän kasvumahdollisuuksien ja kilpailukyvyn kannalta. Siksi talouden elpymistä ei pidä hyydyttää lainahanoja kiristämällä. Sääntelyssä on keskityttävä määrän sijaan laatuun. Kansallisen lisäsääntelyn vyöry on saatava loppumaan, jotta ala kykenee tukemaan talouden ja työllisyyden kasvua.



Tervetuloa Finanssialan Keskusliiton (FK) mediatapaamiseen, jossa lanseerataan Uudistuvan finanssialan julistus. Julistuksessa listataan ne edellytykset, joiden avulla ala voi auttaa Suomea menestymään. Tilaisuus pidetään maanantaina 13. helmikuuta klo 9 alkaen GLO Hotel Kluuvissa, GLO Meets 2. krs, osoite Kluuvikatu 4, Helsinki.

Julistusta ovat esittelemässä FK:n puheenjohtajiston edustajat maajohtaja Ari Kaperi Nordeasta, pääjohtaja Erkki Moisander LähiTapiolasta ja toimitusjohtaja Risto Tornivaara Danske Bankista sekä FK:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi.

Aamiainen tarjolla klo 8.30 alkaen.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot viestintäpäällikkö Marjo Lapatto, puh. 020 793 4274, marjo.lapatto@finanssiala.fi

