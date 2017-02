Kiinteistölautakunta kokoontuu 9.2. – aiheina mm. päiväkoti Yliskylä ja Säätalon kiinteistökauppa

9.2.2017 14:35 | Helsingin kiinteistövirasto

Helsingin kaupungin kiinteistölautakunta kokoontuu torstaina 9.2.2017 klo 16. Esityslista liitteineen on julkaistu kiinteistöviraston verkkosivuilla.

Lautakunta käsittelee esityksiä, jotka koskevat muun muassa Arabian peruskoulun vanhan osan julkisivun peruskorjauksen hankesuunnitelmaa sekä päiväkoti Lapinmäen väistötilojen hankkimista. Haagassa sijaitseva päiväkoti Lapinmäki puretaan ja korvataan uudisrakennuksella.

Esityslistalla ovat myös seuraavat aiheet:

Laajasaloon tulossa lisää päiväkotipaikkoja

Laajasaloon tulee vuonna 2018 lisää päiväkotipaikkoja, kun päiväkoti Yliskylän (Köökarinpolku 1) vanha rakennus puretaan ja tilalle rakennetaan uusi nykyistä laajempi päiväkotirakennus. Kiinteistölautakunta käsittelee uudisrakennuksen urakoitsijavalintoja 9. helmikuuta.

Vuonna 1969 valmistuneen päiväkotirakennuksen peruskorjaaminen on todettu kuntotutkimuksissa kannattamattomaksi, joten se on päätetty korvata uudisrakennuksella. Samalla päiväkotipaikkojen määrä kasvaa 140:sta 230:een, sillä päiväkotipaikkojen tarve Laajasalossa kasvaa jatkuvasti.

Uuden päiväkodin rakentamisen on tarkoitus alkaa huhtikuussa, ja sen on suunniteltu valmistuvan kesällä 2018. Uudisrakennus tulee samalle tontille nykyisen päiväkodin viereen, jolloin suuri tontti pystytään hyödyntämään nykyistä paremmin. Nykyinen päiväkoti toimii väistötilana rakentamisen ajan, ja se puretaan kun uusi valmistuu. Hanke toteutetaan lähes nollaenergiatavoitteiden mukaisesti, ja rakennuksessa aiotaan hyödyntää muun muassa maalämpöä ja aurinkoenergiaa.

Rakennusteknisten töiden osalta urakoitsijaksi esitetään Rakennuskultti Oy:tä ja taloteknisen projektinjohtourakan osalta Amplit Oy:tä. Rakennuskultti Oy:n tarjous oli noin 4,8 miljoonaa euroa ja Amplit Oy:n noin 1,2 miljoonaa euroa.

Kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt valmistelevat Säätalon myyntiä

Helsingin kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt suunnittelevat Kluuvissa sijaitsevan Säätalon kiinteistön myyntiä Taaleri Tonttirahasto II Ky:lle.

Myytäväksi kaavailtu kiinteistö sijaitsee Kaisaniemen ala-asteen koulun vieressä osoitteessa Vuorikatu 24. Vuonna 1966 valmistunut rakennus on rakennettu Ilmatieteen laitoksen käyttöön. Laitoksen siirryttyä Kumpulaan vuonna 2005 rakennuksessa on ollut muuta valtiokäyttöä. Vuoden 2016 alusta rakennus on ollut lähes tyhjillään, eikä valtiolla ole jatkossa sille käyttöä.

Taaleri Tonttirahaston kanssa tehtävä esisopimus on jatkoa kiinteistölautakunnan keväällä 2016 tekemälle päätökselle kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen yhteismyyntisopimuksesta. Sen mukaan Helsingin kaupunki saa kauppahinnasta maanomistajana 45 % ja valtio rakennuksen omistajana 55 %.

Kiinteistön myynti toteutettiin avoimella kaksivaiheisella tarjouskilpailulla, jonka mukaisesti toteutuva kauppahinta on noin 13,5 miljoonaa euroa. Kaupan toteutuessa Helsingin osuus on noin 6 miljoonaa euroa.

Kaupungin osalta kiinteistökaupan esisopimuksen hyväksymisestä päättää kaupunginhallitus kiinteistölautakunnan esityksestä. Kiinteistölautakunta käsittelee esitystä kokouksessaan 9.2.2017.