Fujitsu on Euroopan johtava työasemapalvelujen toimittaja

Fujitsu toimittaa tietoturvaratkaisut Hydrolle 23.1.2017 10:00

Helsinki, 23.1.2017 – Fujitsu Finland Oy ja Norsk Hydro ASA ovat tehneet sopimuksen, jonka mukaan Fujitsu toimittaa Hydrolle tietoturvaratkaisut. Hydro on yksi maailman suurimmista alumiinin tuottajista. Uusi kuusivuotinen sopimus on merkittävä täydennys nykyiseen it-palvelusopimukseen, jonka mukaan Fujitsu on vuodesta 2010 asti toimittanut Hydrolle globaaleja it-infrapalveluja neljässäkymmenessä maassa. Fujitsu toimittaa Hydrolle globaalit 24/7 Security Incident Response -palvelut sekä tunnistusratkaisut. Tavoitteena on vähentää Hydron liiketoimintaan kohdistuvia riskejä sekä kehittää valmiuksia, joilla Hydro pystyy vastaamaan yhä lisääntyviin vaatimuksiin, jotka kohdistuvat hyvään liiketoimintatapaan ja säännöksiin. Lisäksi Hydro haluaa varmistaa, että yrityksen kriittinen tieto ja aineeton omaisuus on suojattu jatkuvasti kasvavia kyberuhkia vastaan. Tietoturva on tärkeä osa Hydron digitalisaatiostrategiaa. Hydron dataan ja perustietotekniikkaan kohdistuvia riskejä koordinoi ja minim