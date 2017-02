Tietoa Suomesta jaetaan avoimen rajapinnan kautta monella kielellä

9.2.2017 13:56 | Helsingin kaupunki - Helsingfors stad

Infopankki.fi-verkkosivuston tekstisisällöt on avattu kaikkien hyödynnettäväksi avoimen rajapinnan kautta (API). Sivustolla on maahanmuuttajille tärkeää tietoa lupa-asioista, työelämästä ja yrittäjyydestä, suomen kielen opiskelusta, asumisesta ja elämästä Suomessa. Kaikki palvelun 12 kieliversiota ovat saatavilla API:n kautta. Infopankin laajuus on noin 3500 verkkosivua.

– Toivomme, että Infopankin materiaalista tehdään maahanmuuttajien tiedontarpeita palvelevia sovelluksia eri kielillä. Esimerkiksi kiinankielinen sovelluskehittäjä voi tehdä sovelluksen, josta käyttäjä saa helposti kiinaksi tarvitsemansa tiedon Suomesta, sanoo päätoimittaja Eija Kyllönen-Saarnio Helsingin kaupungilta. Avoimen rajapinnan kautta Infopankin tietoja voi myös näyttää muissa palveluissa.

Tarkempaa tietoa rajapinnasta löytyy Helsinki Region Infosharen sivuilta, jossa rajapintaa voi myös kommentoida: http://www.hri.fi/fi/dataset/tietoa-suomesta-monella-eri-kielella.

Infopankin avoin rajapinta:

http://api.infopankki.fi

Infopankki kerää käyttäjien toiveita monikielisen materiaalin käytöstä osoitteessa https://padlet.com/infopankki/api

Sisällöt on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.

Infopankin kielet

Infopankin kielet ovat suomi, ruotsi, englanti, venäjä, viro, ranska, somali, espanja, turkki, kiina, persia (farsi) ja arabia.

Infopankin kunnat

Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Turku, Tampere, Joensuu, Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki, Kalajoki, Merijärvi, Ylivieska, Alavieska, Oulainen, Sievi, Kokkola, Oulu ja Rovaniemi.

Sivustoa julkaisee Helsingin kaupunki, ja sitä rahoittavat valtio ja kunnat. Tietoja päivitetään jatkuvasti yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Lisätietoja:

Helena Ikäheimo, tiedottaja

Helsingin kaupunki

helena.ikaheimo(at)hel.fi

09 040 334 1754

@Infopankki

www.infopankki.fi