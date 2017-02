Helsingin keskustan Graniittitaloon avataan Lidl-myymälä

10.2.2017 09:42 | Ilmarinen

Graniittitalon pohjakerrokseen katutasoon avataan uusi Lidl-myymälä loppuvuodesta. Helsingin Kampissa sijaitseva kiinteistö on erittäin vilkkaan kulkureitin varrella, ja uusi myymälä monipuolistaa ydinkeskustan elintarvikekauppojen tarjontaa.

– Olemme etsineet Helsingin keskustan alueelta myymälätilaa sinnikkäästi. Jokainen nykyisessä maanalaisessa myymälässämme Kampin keskuksessa asioinut tietää, että myymälä on erittäin kuormitettu. Emme yllä pienissä ja ahtaissa tiloissa haluamaamme palvelutasoon, vaikka työntekijämme ja myymälän esimiehistö ovat todella taitavia. Graniittitaloon keskustan vilkkaiden asiakasvirtojen varrelle avautuva uusi Lidl on vastaus huutavaan tarpeeseen. Keskustassa riittää asiakkaita useaan Lidl-myymälään, ja nykyinen Kampin myymälä jatkaa toimintaansa normaalisti uuden myymälän rinnalla, Lidl Suomen toimitusjohtaja Lauri Sipponen sanoo.

Ilmarisen omistama liiketila jäi tyhjäksi viime vuonna Anttilan lopetettua toimintansa. Muutostyöt noin 3000 m2:n liiketilassa ovat alkamassa. Muutoksia tehdään niin myymälätilan puolella kuin varasto- ja sosiaalitiloissa. Loppuvuodesta 2017 avattavasta myymälästä tulee yksi Suomen suurimmista Lidl-myymälöistä, sillä myyntipinta-alaa on noin 1700 m2. Graniittitalon Lidlistä tulee noin 40 henkilön työpaikka.

– Olemme tyytyväisiä, että tyhjillään olleeseen tilaan löytyi riittävän iso ja pitkäjänteinen toimija. Lidlin tulo Kampin keskuksen välittömään läheisyyteen monipuolistaa keskustan elintarvikekauppatarjontaa, Ilmarisen vuokrauspäällikkö Ville Laurila sanoo.

Ilmarinen omistaa entiset Anttilan liiketilat myös Jyväskylässä sekä Tampereen Lielahdessa. Näihin uudet vuokralaiset ovat vielä haussa.

– Kiinnostusta molempiin kohteisiin on ollut. Jyväskylässä selvitämme rakenteellisia muutoksia, joka mahdollistaisi kiinteistön entistä monipuolisemman käytön. Tampereella puolestaan Lielahden alueen kehitys on kovassa vauhdissa ja kaavamuutos vireillä. Nykyisessä kaavassa liiketilan käyttötarkoitukseksi on määritelty kodinsisustamista palveleva suurkaupan yksikkö, mutta toiveenamme on, että uusi kaava mahdollistaisi liiketilan käytön myös muuhun tarkoitukseen, Laurila sanoo.

Lisätietoja:

Ville Laurila, vuokrauspäällikkö, Ilmarinen, p. 040 501 0040

Anna Rissanen, tiedottaja, Lidl Suomi Ky, p. 09 2345 6400, media@lidl.fi