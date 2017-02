Mediatiedote: Amerikan ykköstrilleristin Murtunut mies aloittaa uuden dekkarisarjan miehestä, joka muistaa kaiken

9.2.2017 14:59 | Gummerus

Rikoskirjailija David Baldaccin uutuuskirja Murtunut mies (Gummerus) on avausosa uudelle dekkarisarjalle, joka kertoo Amos Decker -nimisestä omaperäisestä poliisista. Onnettomuuden seurauksena Decker ei pysty unohtamaan mitään, mutta pääsee hyödyntämään tätä omalaatuista ominaisuuttaan rikostutkimuksissaan. Baldacci punoo jännitystä täynnä olevan tarinan, jossa moniulotteiset, uskottavat hahmot ottavat mittaa toisistaan.

Amos Decker joutui nuorena vakavaan onnettomuuteen urheilukentällä, mistä toivuttuaan hän on pystynyt muistamaan sekunnilleen kaiken kokemansa. Erikoisesta kyvystään huolimatta Decker elää tavallista elämää, aloittaa työnsä poliisina, menee naimisiin ja saa lapsen.

Kun Decker eräänä iltana palaa töistä kotiin, hän löytää perheensä surmattuna. Murha jää selvittämättä, ja täydellisestä muistista tulee Deckerille kirous. Hän heittää hyvästit työlleen ja menettää otteen elämästään. Kun sitten kaupungissa tapahtuu uusi julma tragedia, Deckerin apua tarvitaan. Kahdelle irrallisena pidetylle veriteolle löytyy yllättäen yhteisiä nimittäjiä, ja Deckerillä on vain yksi vaihtoehto: käyttää poikkeuksellista muistiaan, jotta totuus hänen perheensä kohtalosta viimein valkenisi.

”Decker on yksi omaperäisimmistä etsivistä, joita kirjailijat ovat kuunaan onnistuneet luomaan… Nopeasti etenevä tarinankuljetus, omintakeinen sankari ja vetävä juoni nostavat kirjan bestsellerien mestariluokkaan… Ääriviihdyttävä.” – Washington Post

David Baldacci (s. 1960) on amerikkalainen rikoskirjailija, joka valmistui lakimieheksi ja työskenteli monta vuotta juristina Washingtonissa. Nykyään Baldacci on Amerikan ykköstrilleristi, jonka teoksia on käännetty yli 45 kielelle ja myyty maailmanlaajuisesti 110 miljoonaa kappaletta, mikä tekee hänestä yhden maailman suosituimmista tarinankertojista. Baldacci on perustanut yhdessä vaimonsa kanssa säätiön, joka tekee töitä lukutaidottomuuden vähentämiseksi.

David Baldacci:

Murtunut mies

Alkuteos Memory Man

Suomentanut Antti Autio

571 sivua