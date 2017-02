Helsingin työväenopiston luennot 20.2.–5.3.2017

9.2.2017 15:36 | Helsingin työväenopisto

Työväenopistossa alkaa kevättalven kuluessa useita uusia luentosarjoja. Silkkikutomossa tutustutaan Euroopan kiehtoviin kulttuurikaupunkeihin 27. helmikuuta alkaen. Maaliskuun alussa Opistotalossa alkaa filosofian luentosarja, jossa esitetään yleisimpiä jumalatodistuksia.

Viikko 8

Talvilomaviikko työväenopistossa

Viikko 9

Maanantai 27.2.

Suomen esihistoria arkeologian kertomana – milloin muutoksia aineistoissa voidaan selittää maahanmuutolla?

Työväenopiston luentosarja Suomalaisten alkuperä arkeologian, kielitieteen ja genetiikan kertomana alkaa klo 13–14.30 Pohjois-Haagan toimipisteessä (Näyttelijäntie 14, 2. krs). Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88520.

Pär Lagerkvist – hyvän ja pahan tutkija

Työväenopiston luento klo 14.45–16.15 Riistavuoren palvelukeskuksessa (Isonnevantie 28). Luennoitsija FM Hannele Koli-Siiteri. Riistavuoren kulttuuriluennot -sarjaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88520.

Yhteislaulua Syystien palvelukeskuksessa

Tule työväenopiston tilaisuuteen laulamaan tuttuja lauluja eri vuosikymmeniltä palvelukeskuksen iskelmäkahvioon. Tarja Karkulehto laulattaa klo 13.30–15. Syystien monipuolinen palvelukeskus (Takaniitynkuja 3). Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 80887.

Autonominen Suomi II

Työväenopiston maahanmuuttajille tarkoitetuilla Suomen historiaa selkosuomeksi -luentosarjassa kerrotaan selkokielellä Suomen historiasta. Luentosarja edellyttää A2-tason kielitaidon. Luennoitsija Karina Nirman. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Sivistyneistö kansakuntaa rakentamassa

Suomen synty oli pitkä ja monimutkainen prosessi. Työväenopiston Miten Suomi syntyi? -luentosarjassa käsitellään eri näkökulmia asioihin ja henkilöihin, joilla oli merkittävä vaikutus siihen, miten suuriruhtinaskunnasta kehittyi itsenäinen Suomen tasavalta. Luennoitsija professori Laura Kolbe. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Rakkaus, ystävyys, ihmissuhteet

Latinankielisiin lentäviin on tiivistynyt suuri määrä elämänkokemusta ja viisautta nasevassa muodossa. Työväenopiston Latinankielisiä sanontoja ja lentäviä lauseita -luentosarjassa tutustutaan tavallisimpiin lentäviin lauseisiin. Luennot eivät edellytä latinan taitoa. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.



Kanneltalon kirjallisuus: Gabriel García Márquez: Kenraalin labyrintti

Työväenopiston luentosarjassa kuullaan monipuolisia luentoja uudesta ja vanhasta kirjallisuudesta. Luennoitsija kirjailija Esa Mäkijärvi. Kannelmäen kirjasto (Kanneltalo, Klaneettitie 5) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88520.

Kirkko ja kruunu moraalinvartijoina

Suomi kuului Ruotsin valtakuntaan lähes 650 vuoden ajan keskiajalta vuoteen 1808. Työväenopiston Kuninkaat ja kansa Ruotsin ajan Suomessa -luentosarjassa tarkastellaan aikakauden historiaa hallitsijoiden kautta sekä ihmisten elämää kylissä, pitäjissä ja kaupungeissa. Luennoitsija FT Seppo Aalto. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1 B) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 80887.

Mitä tekemistä kielellä on ajattelun kanssa?

Työväenopiston Suomen kielen kätketty filosofia -luentosarjassa pohditaan, millaisia ajattelutapoja suomen kielen sanat heijastelevat. Tiesitkö, että tietää-verbi on johdettu sanasta ”tie”? Tai että sanalla ”mieli” on yli kymmenen eri merkitystä? Luennoitsija FM Viivi Välttilä. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1 B) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 80887.

Langinkoskelta Lottamuseoon – vinkkejä lähimatkailuun

Työväenopiston Kulttuurimatkalla kotimaassa -luentosarjassa tutustutaan runsain kuvin suomalaisiin kulttuurikohteisiin Senaatintorilta Forum Marinumiin. Kontulan palvelukeskus (Kontukuja 5) klo 13.30–15. Luennoitsija FM Soili Poikonen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.

Myöhäisantiikin lääketiede ja keskiajan hulluus

Työväenopiston Sauna, Seili ja Sote – sairauden, hulluuden ja parantamisen historiaa -luentosarjassa käsitellään lääketieteen ja suomalaisen terveydenhuollon historiaa yleiseurooppalaisessa kontekstissa. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 16.30–18. Luennoitsija FM Sanna Tirkkonen. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.

Kuka on tekijä? Kopio, plagiaatti, pastissi, kunnianosoitus?

Työväenopiston Katsaus valokuvaan -luentosarjassa tutkitaan valokuvan ilmiöitä runsain kuvin ja analyysein suhteutettuna niin historiaan kuin nykykuvaukseen. Luennoitsija valokuvaaja, FT Leena Saraste. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.15–19.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.

Pafos – Kyproksen helmi

Työväenopiston Euroopan kiehtovat kulttuurikaupungit -luentosarja alkaa Silkkikutomossa (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 17–18.30. Luennoitsija Maarit Suonsivu. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88580.

Tiistai 28.2.

Anni Kytömäki: Kultarinta

Työväenopiston kirjallisuusluennolla aiheena Anni Kytömäen Kultarinta. Luennoitsija FM Hannele Koli-Siiteri. Osa Koskelan kirjallisuusluennot -sarjaa. Koskelan palvelukeskus, kabinetti (Käpyläntie 11) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88540.



1970-luku: Enkeleitä ja koettelemuksia: pluralismi ja traditionalismi

Työväenopiston Suomalaisen taidemusiikin 100 vuotta -luentosarjassa perehdytään suomalaiseen taidemusiikkiin eri vuosikymmenillä. Luennoitsija Ilkka von Boehm. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Italia Antiikin aikana: Rooman valtakunnan nousu ja tuho

Työväenopiston Keisareista Berlusconiin – katsaus Italian historiaan ja kulttuuriin -luentosarjassa käsitellään Italian historiaa pähkinänkuoressa Rooman valtakunnan ajoista moderniin Italiaan. Luennoilla korostetaan historian tapahtumien ja kulttuuri-ilmiöiden vaikutusta nykypäivän Italiaan. Luennoitsija Gianluca De Martino. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Pariisi – École de Fontainebleau

Työväenopiston luentosarjassa tutustutaan 1500-luvun italialaisen taiteen monimuotoisuuteen. Luennoitsija taidemaalari Dmitri Zudov. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88520.

Miten sattuma kesytettiin?

Voiko hyvinvointia mitata? Entä onnellisuutta? Valehtelevatko tilastot? Voiko loton seitsemän oikein tulosta ennustaa? Työväenopiston Sattuman kesyttäminen -luentosarja avaa uudenlaisia näkökulmia tilastolliseen ajatteluun. Luennoitsija KTT Ismo Teikari. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Signe Hammarsten-Jansson ja Viktor Jansson – yksi maailman hauskimmista ateljeekodeista

Työväenopiston Taiteilija-avioliittoja-luentosarjassa kuullaan, mitä merkitsi olla taiteilija ja naimisissa taiteilijan kanssa? Miten taiteilijakodeissa vietettiin arkea ja juhlaa? Luennoitsija FM Leena Reinilä. Syystien monipuolinen palvelukeskus (Takaniitynkuja 3) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 80887.

Mikä pysäyttäisi köyhyyskierteen?

Työväenopiston Onko Suomi jakautunut? -luentosarja päättyy. Silkkikutomo, musiikkiluokka (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 14.30–16. Luennoitsija VTM Pekka Pennanen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88580.

Skenaarioita tulevaisuuden asenteiksi metsää kohtaan

Työväenopiston Metsä luontona ja ihmisen muokkaamana -luentosarja Stoan luentosalissa (Turunlinnantie 1) klo 18.30–20. Luennoitsija FM, DI Ilkka Vartiainen. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.

Hannes Kolehmaisen Tukholman voittojen merkitys suomalaisten identiteetille

Työväenopiston Juostiinko Suomi maailmankartalle? Hannes Kolehmainen ja itsenäisen Suomen synty

-luentosarja Stoan luentosalissa (Turunlinnantie 1) klo 16.45–18.15. Luentosarja on osa Suomi 100

-juhlavuoden ohjelmaa. Luennoitsija dosentti Ossi Viita. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.



Keskiviikko 1.3.

Efesoksesta Sardeeseen ja Laodikeaan: Ilmestyskirjan maisemissa

Työväenopiston kulttuuriluento klo 13–14.30 Munkkiniemen palvelukeskuksessa (Laajalahdentie 30). Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88520.

Antiikin temppelit ja teatterit Turkissa

Työväenopiston Turkki muinaisuudesta nykyaikaan -luentosarjassa asiantuntijat valaisevat eri näkökulmista maan menneisyyttä ja nykypäivää. Kaapelitehdas (Tallberginkatu 1 C, 3. krs) klo 18.45–20.15. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88510.

Suomi 1920- ja 1930-luvuilla / Финляндия в 1920–1930-годы (запись на экскурсию в Национальный музей Финляндии (venäjänkielinen luento)

Työväenopiston Suomen historiaa maahanmuuttajille / История Финляндии для иммигрантов

-luentosarjassa perehdytään Suomen historiaan. Luennot ovat venäjän kielellä. Лекции на русском языке. Opistotalo, luokka 405 (Helsinginkatu 26) klo 15–16.30. Luennoitsija Nikolai jääskeläinen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Jumalan olemassaolosta: määritelmiä ja argumentteja

Työväenopiston Jumalatodistuksia – puolesta ja vastaan -luentosarjassa esitetään yleisimpiä jumalatodistuksia ja tarkastellaan niiden rakenteita, lähtökohtia ja määritelmiä. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Luennoitsija FT Jari Palomäki. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Pentti Holapan romaani Tinaa ja Iikka Vuotilan romaani Kuin lähtö

Työväenopiston Varjoklassikot-luentosarjassa tarkastellaan kirjallisuuden kaanonin muodostumista ja tutustutaan unohtuneisiin klassikkoihin. Toteutetaan yhteistyössä Nuoren Voiman Liiton kanssa. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Luennoitsija FT Markku Eskelinen. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Kenen vallankumous, kenen leipä? Levottomuudet kaduilla ja pelloilla! Touko-kesäkuu 1917

Työväenopiston Kulttuurikulma-luentosarjassa lähestytään vaihtuvin teemoin kulttuurin, yhteiskunnan ja historian ilmiöitä erilaisista näkökulmista vaihtuvien luennoitsijoiden valottamana. Luentokokonaisuuden aiheena on Toivon ja vihan aika – Suomen itsenäistymisvuoden kronikka: kevät 1917. Luennoitsija dosentti Samu Nyström. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.

Erämaaluontoa ja patrioottisia panoraamoja

Työväenopiston Suomen kuvia -luentosarja suomalaisesta maisemataiteesta 1850–1900-luvulla. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.

Nukkumalla solakaksi – onko unella yhteys sydäntautien riskitekijöihin?

Työväenopiston sydänluento järjestetään yhteistyössä Etelä-Suomen Sydänpiiri ry:n kanssa. Vuotalon Vuosali (Mosaiikkitori 2) klo 15–16.30. Luennoitsija unitutkija, FM Vilma Aho. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.



Torstai 2.3.

Pro Finlandia. Suomen tie itsenäisyyteen – näyttely Kansallisarkistossa

Työväenopiston Vanhaa ja uutta Helsinkiä -luentosarjan tutustumiskierroksilla yhdistämme historiaa, kulttuuria, arkkitehtuuria ja tarinoita entisajan ihmisten elämästä. Kaupungintalo Virka Galleria (Pohjoisesplanadi 11-13) klo 13–14.30. Luennoitsija DI Irina Fesenko. Vapaa pääsy, myös maahanmuuttajille. Tiedustelut 09 310 88510.

Johdatus pelaamisen maailmaan

Työväenopiston Miks ne aina pelaa? -tietoiskuja tietokonepeleistä ja pelaamisesta. Sopii erityisesti senioreille. Tietoiskuja voi seurata etänä osoitteessa http://kol.adobeconnect.com/tietotekniikkaluennot. Samalla voi halutessaan osallistua chat-taustakeskusteluun: kysyä ja jakaa omia kokemuksia. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 11.30–12.15. Luennoitsija opetusharjoittelija Minna Sundström. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Iloa yhteislaulusta

Virkistävää yhteislaulua ikäihmisille ja palvelukeskuksen asukkaille pianon säestyksellä. Lauluja kansansävelmistä iskelmiin ja tanssimusiikkiin. Vetäjänä Vesa Lintula. Kinaporin palvelukeskus, kerhohuone 1 (Kinaporinkatu 9 A) klo 11–12. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Ohrid, ikonitaiteen mekka

Työväenopiston Antiikin ja Bysantin aarteet -luentosarjassa tarkastellaan Balkanin alueen menneisyyttä historian käänteiden avulla, myyttien ja todellisuuden läpi. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88520.

Koodien purkamisen merkitys maailmansodissa

Työväenopiston Vakoiluhistoriaa Itämeren alueella -luentosarjassa perehdytään Itämeren alueella vaikuttaneiden suurvaltojen ja pienempien valtioiden tiedusteluhistoriaan. Luennoitsija FT Juho Kotakallio. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88520.

Esihistoriasta hellenistiseen kulttuuriin. Euroopan kieliryhmät

Euroopan kansat, kielet ja valtiot ovat syntyneet, hävinneet ja muuttuneet vuosisatojen mittaan, yhteyksissään toisiin kansoihin. Työväenopiston Euroopan kansojen historiaa -luentosarjassa tarkastelemme kansojen ja maiden historiaa runsaiden karttojen avulla. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Perjantai 3.3.

Suomesta ja suomalaisuudesta selkosuomella

Työväenopiston maahanmuuttajille suunnatuilla luennoilla kerrotaan selkokielellä Suomen historiasta, yhteiskunnasta ja suomalaisuudesta. Silkkikutomo (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 9–11.30. Luennoitsija Karina Nirman. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88580.



Lauantai 4.3.

Ireland and the Irish – at home and abroad (englanninkielinen luento)

During this lecture we will be introduced to the Irish people, both in Ireland and in their adopted homelands all over the world. We will explore the effects of 150 years of mass emigration on Irish society, the character and social habits of the people left behind in Ireland, and the effects of immigration on the new countries the Irish learned to call ‘home’. Luennoitsija BA (Hons) Graham Illing. Opistotalo, kieliluokka 347 (Helsinginkatu 26) klo 11–12.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.