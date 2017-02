SRV har granskat partifinansieringen – för det mesta fungerar transparensen

Valtiontalouden tarkastusviraston finanssipolitiikan valvonnan puoliväliraportti varoittaa finanssipoliittisten sääntöjen rikkomisesta tällä vaalikaudella 29.11.2016 12:00

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on julkaissut vaalikauden 2015–2018 finanssipolitiikan valvonnan puoliväliraporttinsa. Raportissa on tarkasteltu hallituksen julkisen talouden kokonaisuuden ohjausta, finanssipolitiikan mitoitusta, valtiontalouden kehysten noudattamista sekä EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamista. Tarkastusviraston arvion mukaan vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän osion vaatimuksiin on muodostumassa merkittävä poikkeama, eikä Suomi ilman lisäsopeutustoimia saavuta valtioneuvoston vahvistamaa -0,5 prosentin rakenteellisen jäämän tavoitettaan.