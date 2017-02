Teollisuuden palkansaajat: Työllisyyden koheneminen edellyttää älyteollisuuden ohjelmaa

10.2.2017 10:00 | Teollisuuden palkansaajat TP ry

Teollisuuden palkansaajat TP ry vaatii maan hallitukselta kevään kehysriihessä päätöksiä teollisuusohjelmasta, jonka yksi sisältö on kansallinen älyteollisuuden strategia. TP:n mukaan Suomen on päästävä takaisin aallon harjalle teknologisessa kehityksessä.

– Pääministeri Sipilä ilmoitti tiistaina Säätytalolla, että työllisyysasteen nostaminen edellyttää keinojen etsimistä boksin ulkopuolelta. Pääministerin ja hallituksen keinot jäävät nähtäväksi, mutta tosiasia on, että Suomen työllisyys on isossa kuvassa kiinni viennin kehityksestä ja sen tuomasta hyvinvoinnista, TP toteaa.

Järjestön mukaan ilmassa on pieniä merkkejä paremmasta. Teollisuuden reaali-investoinnit ovat kääntyneet nousuun ja yritysten sekä kuluttajien luottamus on kohentunut. Huonoa on se, että panokset tuotekehitykseen supistuvat edelleen.

– Yksi viennin pullonkauloista on tuotekehityspanosten vähäisyys. Suomi ei tästä kestävällä tavalla nouse, jos emme saa suunnanmuutosta tuotekehityspanoksiin. Suomi oli vielä vuosikymmen sitten korkean teknologia huippumaa. Asemat on vallattava takaisin ja teollisuus saatava töihin, TP esittää.

TP:n mukaan maassa on edelleen runsaasti korkean tason osaamista ja osaajia, joiden panos pitää saada 100-prosenttisesti hyödynnettyä.

– Tämä on se boksi, josta ratkaisut kestävälle nousulle löytyvät. Se edellyttää, että hallitus tekee jo kehysriihessä päätöksiä kansallisesta teollisuusohjelmasta ja yllyttää yrityksiä t&k-panostuksiin, TP toteaa.