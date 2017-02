Uusi upea veneilykausi alkaa Vene 17 Båt -messuilta

9.2.2017 19:07 | Messukeskus

Pohjois-Euroopan suurin veneilytapahtuma Vene 17 Båt -messut 10. - 19.2.2017 täyttää kaikki Messukeskuksen seitsemän hallia ja esittelee yli 500 erilaisiin tarkoituksiin sopivaa venettä. Esillä on myös laaja valikoima veneilyvarusteita ja -tarvikkeita sekä vesiharrasteisiin liittyviä tuotteita. Tapahtuma tarjoaa tänä vuonna entistä enemmän elämyksiä, kansainvälisiä vieraita ja veneilytarinoita – aikataulutettuja ohjelmia on 500. Tapahtumaan osallistuu 390 yritystä.

Suomalaiset veneilevät paljon ja joka seitsemännellä suomalaisella on vene. Messulla esitellään veneitä eri kokoluokissa. Esillä on veneitä mökkirantaan, päiväretkeilyyn ja matkustamiseen sopivista veneistä huvijahteihin. Veneiden lisäksi messuilla on paljon veneilytarvikkeita ja -varusteita, moottoreita, elektroniikkaa, navigointilaitteita, laitureita, telakoita, matkailukohteita, satamia sekä kalastustarvikkeita ja vesiharrastevälineitä.



Venemessujen avajaispäivänä 10.2. klo 14 keskustellaan veneverosta. Veneveropaneelissa mukana ovat SPV:n hallituksen puheenjohtaja Samuli Salanterä Suomen Purjehdus ja Veneily ry:stä, johtaja Stefanie Brandt Oy Otto Brandt Ab:stä, toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo Finnboat ry:stä, Pääkaupunkiseudun veneliikenteen operatiivinen toimintavastaava Jarmo Niininen Helsingin Poliisilaitokseltaja perussuomalaisten eduskuntaryhmän pääsihteeri Antti Valpas. Tilaisuuden moderaattori on Esko Kilpi.

Messujen veneet ja muita veneitä



Messujen veneistä suomalaisia on reilusti yli puolet. Suomalaisista venemerkeistä mallivuoden 2017 uutuuksia esittelevät messuilla muun muassa AMT, Aquador, Barchetta, Bella, Buster, Faster, Finnmaster, Flipper, Grandezza, Marsund, Nord Star, Sargo, Silver, Suvi, Särki, Targa, Willy's ja XO. Messujen suurin vene on tänä vuonna suomalainen Nord Star 47.

Venemessuilla valitaan nyt jo 19. kertaa Vene Båt -messujen tarjonnasta kiinnostavimmat veneuutuudet – Messujen veneet. Messujen avajaispäivänä julkaistavista venealan toimittajien valitsemista finalisteista saa hyvän käsityksen uutuusvenetarjonnasta. Messujen avoveneiden, retki- ja yhteysveneiden sekä matkaveneiden voittajat julkaistaan keskiviikkona 15.2. klo 12 Messukeskuksessa. Uutuusveneitä esitellään messujen aikana tietoiskussa Purjehdussatamassa.

Puuveneveistäjät esittelevät veistämiään veneitä ja Mahogany Yachting Society ry MYS:n osastolla on kunnostettuja mahonkiveneitä mm. Suomi 100 juhlavuoden kunniaksi presidenttien veneet Kultaranta ja Kultaranta II. Venemessuilla on tänä vuonna myös kilpamoottorivenenäyttely.



Foiling-veneet ja luokkaliittojen veneet on koottu Purjehdusmaailmaan. Viime vuonna ensimmäistä kertaa esitellyt Foiling-veneet ovat nyt entistä näyttävämmin esillä messuilla, jonne tuodaan kolme foilaavaa kahden hengen katamaraania Nacra 15, Nacra 17, Nacra 20 ja kolme yhden hengen foilaavaa Moth-venettä. Lisänä messuilla on mukana avomerikilpavene Ramdata Sailing Team Salona 37 sekä purjevene Saare 41.



Veneiden fiksausta, kalastusta ja vesilajeja

Ohjelmapisteet tarjoavat tänä vuonna entistä enemmän elämyksiä ja tietoa; upeita veneilytarinoita Purjehdussatamassa, vauhdikkaita esityksiä Uusi Aalto -alueen suuressa altaassa, huikeita kalajuttuja Rapala Kalatakuu Jättiakvaariolla ja käytännön vinkkejä veneen huoltoon Venemestarin telakalla.



”Uusi Aalto -alueella on tänä vuonna tuulikoneet, jotka mahdollistavat aivan uusien lajien esittelyjä. Luvassa on purjelautailua, purjekanootteja, wind suppeja, jollia ja radio-ohjattavia purkkareita. Lisäksi uutta on neljän hengen Dragon board SUP-lauta ja Lazer Wizard Flyboard Show. Kalastusalueella on uusi Rapala-heittorata ja Purjehdusmaailmassa 10 metriä pitkä allas, jossa voi purjehtia. Tänä vuonna messuilla on myös muotinäytöksiä”, kertoo Tomi Frick Messukeskuksesta. Lisäksi messuilla on uusi Loki-kahvila, jossa on veneilytarinoita ja muuta ohjelmaa.

Tänä vuonna venemessujen arki-iltapäivät on teemoitettu. Maanantaina 13.2. teemana on Suomi 100 vuotta, tiistaina 14.2. Ihanat naiset kannella, keskiviikkona 15.2. Windy Day ja torstaina 16.2. Ilta kalassa. Näin iltapäivinä pääsylippu messuille maksaa klo 17-20 vain 13 euroa.

Kansainvälisiä vieraita ja foilausta

Purjehdussatamassa vierailee messujen aikana kotimaisia ja kansainvälisiä huippupurjehtijoita eri luokista. Perjantaina 17.2. klo 17 tänä vuonna starttaavasta maailmanympäripurjehduskilpailu Volvo Ocean Racesta tulee kertomaan arvostettu purjehtija Richard Mason, joka on myös organisaation operatiivinen johtaja. Mason on ollut mukana VOR:ssa viimeiset viisi kilpailua, joista itse purjehtinut näistä neljä kertaa ja viimeisimmän kilpailun hän oli yksi taustahahmoista Team SCA naismiehistön takana. Hän purjehti menestyksekkäästi yhdessä olympiakultamitalistimme Thomas Johansonin kanssa vuosina 2008-2009 Ericsson 3 -veneessä.

Foilaus on vahvasti esillä ensimmäisenä viikonloppuna. Avajaispäivänä perjantaina 10.2. klo 17 messujen foilaavia olympialuokan veneitä esittelee Bob Hensen. Foilaavien katamaraanien expertti, suunnittelija ja tuore maailmanmestari vuodelta 2016 Mischa Heemskerk kertoo lajista lauantaina 11.2. klo 12. Ennen tätä Foiling-veneiden suomalaisesta teknologiasta kertovat Miika Pennanen ja Eric Smits klo 11.30.



Aukioloajat

perjantai 10.2. klo 14-18 (vain Trade Day -kutsulla pe klo 10-14)

la-su 11.–12.2. klo 10-18

ma-pe 13.–17.2. klo 11-20

lauantai 18.2. klo 10-18

sunnuntai 19.2. klo 10-17

Liput:

Aikuiset 18 e, iltalippu ma-to klo 17 jälkeen 13 e

Lapset (7-15v), eläkeläiset, varusmiehet, opiskelijat 11 e

Perheliput (max 2 aikuista ja alle 16 v. lapset) 39 e

Ryhmälippu (väh 10 hlöä) 11 e/hlö

Pääsyliput edullisemmin etukäteen ennen 10.2. verkkokaupasta shop.messukeskus.com

16 e / 10 e / 36 e



Messukeskus järjestää Pohjois-Euroopan suurimman veneilytapahtuman Vene 17 Båt -messut Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimeksiannosta 10.–19.2.2017 Messukeskuksessa Helsingissä. Venemessut järjestetään nyt 48. kertaa. Vuonna 2017 venemessut tuo esille Suomen Meripelastusseuran toimintaa. Pääyhteistyökumppani on Volvo Car Finland Oy Ab.

Vuonna 2016 Vene 16 Båt -messuilla vieraili yli 76 800 veneilystä kiinnostunutta.



Lisätietoja: tiedottaja Teija Armanto, teija.armanto@messukeskus.com, 050 3760804

www.venemessut.fi #venemessut

Kuvia venemessuilta http://mediabank.messukeskus.com