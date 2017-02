Tarjolla unelmien kesätyö: kesätoimitusjohtajaksi 8000 € kuukausipalkalla

10.2.2017 10:00 | Zeeland Family Oyj

Haku vuoden houkuttelevimpaan kesätyöpaikkaan on auki! Adecco Finland on käynnistänyt kesätoimitusjohtajan hakemisen. Perusteellisen rekrytointiprosessin avulla seulottava voittaja työskentelee kuukauden ajan Adecco Finlandin toimitusjohtajan Jukka-Pekka Annalan rinnalla.

Perinteisestä kesätyöpaikasta poiketen CEO for One Monthiksi valittu henkilö pääsee työskentelemään heti liiketoiminnan ytimeen.

”Kesätoimitusjohtajan tehtävät ulottuvat aina johtoryhmätyöskentelystä strategiseen suunnitteluun. CEO for One Month -kampanja antaa tulevaisuuden lupauksille mahdollisuuden näyttää kyntensä tosielämän tilanteissa”, Jukka-Pekka Annala kertoo.

Adecco Finland Oy hakee kesätoimitusjohtajaa nyt toistamiseen. Yritys pyrkii tarjoamaan kiinnostavia haasteita myös kesätyön päätyttyä: Viime vuonna Adecco Finlandin ensimmäiseksi CEO for One Monthiksi yli 500 hakijan joukosta valittu Sami Itani aloittaa Adeccon uutena henkilöstöjohtajana maaliskuun alussa.

Yhdelle mahdollisuus päästä kansainvälisen Fortune 500 -konsernin johtopaikalle

Kaiken kaikkiaan Adecco Groupin kansainvälinen kesätyökampanja rekrytoi kesätoimitusjohtajan 49 maahan. Viime vuonna kesätoimitusjohtajan paikkaa haki maailmanlaajuisesti yli 54 000 ihmistä.

Yksi hakijoista pääsee myös etenemään koko Adecco-konsernin johtoon. Kaikkien maiden kesätoimitusjohtajista valitaan syksyllä yksi henkilö, jota odottaa kuukauden mittainen huippupesti Fortune 500 -yrityksessä. Valittu hakija työskentelee Adecco Groupin toimitusjohtaja Alain Dehazen rinnalla 15 000 euron kuukausipalkalla.

Adecco haastaa yritykset mukaan tarjoamaan ponnahduslautoja työelämään

Nuorten työllistymismahdollisuuksien parantaminen on osa Adeccon vuonna 2013 aloittamaa Way to Work -yhteiskuntavastuuohjelmaa, jonka tavoitteena on auttaa nuoria siirtymään jouhevammin työelämään.

”Pohjoismaissa koulutusjärjestelmä hyödyntää esimerkiksi projektioppimista ja työssä tapahtuvaa harjoittelua. Adecco Groupin Global Talent Competitive Index -tutkimuksen mukaan tämä edesauttaa nuorten työllistymistä, mutta se ei meilläkään täysin poista työelämään siirtymisen kynnystä”, Annala sanoo.

Kampanjansa avulla Adecco haluaakin haastaa myös muut yritykset mukaan tarjoamaan hyviä ponnahduslautoja työelämään.

”Kampanjan finalistit tulevat kaikki olemaan todella kyvykkäitä ja lahjakkaita, tiukan rekrytointiprosessin läpäisseitä huippuosaajia, mutta vain yksi heistä valitaan CEO for One Monthiksi. Toivomme, että suomalaiset yritykset lähtevät nyt innolla pohtimaan, minkälaisia haasteita ja tilaisuuksia heillä olisi tarjota näille tulevaisuuden tekijöille”, Annala sanoo.

Adecco toimii välittäjänä, joka yhdistää hakijat sekä heistä kiinnostuneet yritykset.

”Tähän mahdollisuuteen kannattaa tarttua, sillä siinä voittavat niin hakijat kuin itse rekrytoijatkin”, Annala summaa.

Lisätietoa CEO for One Month -kampanjasta:

hakijoille: www.adecco.fi/ceo1month

yrityksille: www.adecco.fi/ceo1month-yrityksille

Lisätietoa Adecco Groupin Way to Work -ohjelmasta:

www.adeccowaytowork.com

Haastattelupyynnöt

Marketing & Communications Manager Liisa Laitinen, Adecco Finland Oy

liisa.laitinen@adecco.fi, puh. +358 44 333 0512