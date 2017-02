Mediatiedote: Hittikirjailija Jan-Philipp Sendkerin koskettava uutuusromaani muistuttaa hetkessä elämisen tärkeydestä

10.2.2017 10:21 | Gummerus

Saksalaiskirjailijan juuri ilmestynyt romaani Sydämen ääntä ei voi unohtaa (Gummerus) vie lukijan trooppiseen Burmaan – sen kauneuden ja kauheuden keskelle. Puhutteleva tarina kertoo ikuisen rakkauden etsimisestä sekä ihmisen janosta oppia taito elää tässä hetkessä. Kirja on itsenäinen jatko-osa Jan-Philipp Sendkerin huikean menestyksen saaneelle esikoisromaanille Sydämenlyönneissä ikuisuus. Se nousi myös meillä myydyimpien käännöskaunokirjojen joukkoon ilmestyessään suomeksi keväällä 2016.

Julia Win on työlleen antautunut newyorkilaisjuristi, jolla on periaatteessa kaikki paremmin kuin hyvin. Menestyksestä ja yltäkylläisyydestä huolimatta elämä tuntuu valjulta ja merkityksettömältä. Eräänä päivänä Julia kuulee äänen, joka esittää hänelle yksinkertaisia, perustavanlaatuisia kysymyksiä: Kuka sinä olet? Miksi sinä elät yksin? Mitä sinä pelkäät? Ääni saa Julian matkustamaan isänsä kotimaahan Burmaan etsimään itseään ja onneaan. Siellä hänelle kerrotaan burmalaisesta naisesta, joka joutui sisällissodan aikana tekemään mahdottoman valinnan kahden poikansa välillä. Molempien naisten kohtalona on kulkea kauas hakiessaan elämän tarkoitusta.

Sydämen ääntä ei voi unohtaa on viisas ja vavisuttava lukukokemus siitä, miten me kaikki tarvitsemme rakkautta – niin länsimaissa suojattua elämää elävä nuori juristi kuin burmalaisnainen, jonka elämäntarinaa leimaa tragedia. Vaikka olemme valmiita tekemään todella paljon rakkauden vuoksi, eivät teot ja toiveet aina riitä. Itämaista mystiikkaa huokuva tarina auttaa muistamaan, miten tärkeää on elää hetkessä.

”Häkellyttävän täydellinen romaani, joka muuttaa ihmiselämiä.” – Kirjailija Caroline Leavitt

Berliinissä asuva Jan-Philipp Sendker (s. 1960) on toiminut saksalaisen Stern-lehden kirjeenvaihtajana USA:ssa ja Aasiassa. Sendkerin esikoisromaani Sydämenlyönneissä ikuisuus nousi yllätyshitiksi monessa maassa. Kirja on käännetty jo yli 20 kielelle.

Jan-Philipp Sendker:

Sydämen ääntä ei voi unohtaa

Alkuteos Herzenstimmen

Suomennettu englanninkielisestä laitoksesta A Well-Tempered Heart

Suomentanut Anuirmeli Sallamo-Lavi

389 sivua