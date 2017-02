HSL palkitsee ystävänpäivänä ruusuilla ja kahvilaedulla

10.2.2017 10:42 | HSL Helsingin seudun liikenne

HSL:n palvelupisteissä on ystävänpäivänä tiistaina 14.2. tarjolla ja ruusuja ja kahvilakuponkeja. Kukan ja kahviedun saavat ystävykset, jotka tulevat yhdessä hankkimaan tai lataamaan HSL:n matkakortin.

HSL tempaisee ystävänpäivänä tiistaina 14.2. jakamalla Rautatientorin, Itäkeskuksen ja Itä-Pasilan palvelupisteissä ruusuja sekä alennuskuponkeja Ciao! Caffe -kahviloihin.

Kukkien ja kahviedun edellytyksenä on HSL:n suositteleminen ystävälleen. Ruusut ja kupongin saavat ystävykset, jotka tulevat yhdessä palvelupisteeseen, mainitsevat suosittelusta ja hankkivat matkakortin henkilölle, jolle HSL:ää on suositeltu. Palkitsemiseen riittää myös se, jos käyttämättömälle matkakortille ladataan kautta tai arvoa.

HSL:n Rautatientorin palvelupiste metroaseman asematunnelissa on kampanjapäivänä 14.2. avoinna klo 7.30-19. Itäkeskuksen metroaseman piste bussiterminaalin lippuhallissa on avoinna klo 10.17-15. Itä-Pasilan piste sijaitsee Opastinsilta 6A:n pihatasossa ja se on avoinna klo 8.30-16.

Ystävän kanssa kannattaa lähteä matkaan hyvissä ajoin, sillä ruusuja ja kahvikuponkeja on tarjolla rajoitettu määrä.