Attendon hoivakoti etenee aikataulussa, innokkaimmat kysyneet töitä

10.2.2017 11:53 | Attendo

Vappulan hoivakodin työmaa on lähtenyt hyvin käyntiin ja etenee suunnitellusti. Valmis hoivakoti työllistää noin 25 hoiva-alan työntekijää.

Talven muutamat purevat pakkaspäivät, eivät näy Lohjan Ansatielle tulevan Attendon hoivakodin valmistumisaikataulussa. Työmaa on lähtenyt hyvin käyntiin ja etenee suunnitellusti. Alapohjasta on kolmasosa tehty ja parhaillaan rakennetaan väestösuojaa. Uuden kodin Lohjan Vappulasta saa 40 ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevaa ikäihmistä tulevana syksynä.



- Työmaalla on tällä hetkellä 12 työntekijää. On perustusten rakentajia, maanrakentajat ja putkimies. He ovat tuttuja työntekijöitä aiemmilta vastaavilta rakennustyömailta, joten tekeminen etenee rivakasti, sanoo työnjohtajaTimo Vuori hoivakiinteistöihin erikoistuneesta Laptista, joka on kohteen pääurakoitsija.



Rivitalomalliin limittäin suunniteltu hoivakoti istuu valmistuessaan rauhalliseen omakotitalojen saartamaan Vappulan ympäristöön. Rakennustöiden vielä edetessä pääsevät kaikki kiinnostuneet lohjalaiset tutustumaan kohteeseen lähempänä kesää.



Valmistuttuaan hoivakoti tarjoaa työpaikan noin 25 työntekijälle Lohjalla.



- Olen saanut jo muutamia yhteydenottoja töihin liittyen. Mielellään saa jo olla yhteydessä, vaikka varsinaiset henkilöstön rekrytoinnit aloitamme lähempänä hoivakodin valmistumista, sanoo Anu Räikkönen Attendo Ventelän hoivakodin johtaja.



lisätietoja:



Anu Räikkönen

hoivakodin johtaja, Attendo Ventelä

p. 044 494 4032

anu.raikkonen@attendo.fi



Harri Soininen

työpäällikkö

Rakennusliike Lapti Oy

p. 040 3504 300

harri.soininen@lapti.fi