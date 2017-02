Baby in the box-näyttelyyn etsitään kuvia ja muistoja äitiyspakkauksista

10.2.2017 13:27 | Helsingin yliopisto

Helsingin yliopistomuseo etsii kuvia ja muistoja äitiyspakkauksista sekä niiden sisältöä Baby in the Box -näyttelyyn.

Äitiyspakkaus on merkittävä suomalainen innovaatio ja oivallinen esimerkki hyvinvointiyhteiskunnan kehityksestä 1900-luvulla. Äitiyspakkaus, neuvolatoiminta ja monet muut viime vuosisadalla aloitetut lapsiin ja perheisiin kohdistuneet toimet ovat kohentaneet kansanterveyttä ja saaneet lapsikuolleisuuden radikaaliin laskuun.

Helsingin yliopistomuseo järjestää 1.2.–1.3.2017 keruun, jonka tavoitteena on löytää aineistoa 9.11.2017 avattavaan Baby in the Box -näyttelyyn. Näyttely kertoo äitiyspakkauksen tarinan, joka alkoi jo 1920-luvun alussa köyhiin koteihin lainattavien kiertokorien muodossa. Kiertokoritoimintaa koordinoi Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Varsinainen äitiyspakkaus sai alkunsa, kun vuonna 1937 säädettiin laki äitiysavustuksesta. Vuodesta 1949 lähtien äitiysavustus on ollut kaikkien äitien saatavilla.

”Helsingin yliopistomuseolla on merkittävä kokoelma eri ikäisiä äitiyspakkauksia sekä kaksi kiertokoria”, Helsingin yliopistomuseon näyttelypäällikkö Pia Vuorikoski kertoo. ”Valokuvia on kuitenkin niukasti, joten tulimme ajatelleeksi, että voisimme pyytää ihmisiä raottamaan kotialbumeitaan.” Myös muistot pakkausten esineisiin liittyen kiinnostavat! ”Äitiyspakkauksen lämpömittari on meillä mökillä. Mittaamme sillä meriveden lämpötilaa”, kertoo espoolainen Minna, joka vastaanotti pakkaukset vuosina 1998 ja 2001.

Näyttelyyn haetaan ensisijaisesti valokuvia äitiyspakkausten sisältämistä vaatteista ja tarvikkeista arkisessa käytössä. Museon kiinnostuksen kohteena on kaikenikäinen aineisto vuosikymmenten takaa aina näihin päiviin saakka.

”Puutetta on esimerkiksi vuotta 1962 vanhemmista pakkauksista sekä 2000-luvun äitiyspakkauksista.” Vuorikoski mainitsee.

Lisätietoja:

Pia Vuorikoski, näyttelypäällikkö

Helsingin yliopistomuseo

puh. 050 4156760, pia.vuorikoski@helsinki.fi

Äitiyspakkauskeruu Facebookissa:https://www.facebook.com/events/1453020578096817/