HSL työsti viisaan liikkumisen opasta yhteistyössä päiväkodin kanssa

HSL kysyy matkustajien mielipiteitä Herttoniemen alueen tulevasta linjastosta 2.2.2017 09:45

Herttoniemen alueen linjastoon on suunnitteilla pieniä muutoksia, joilla linjasto saadaan vastaamaan paremmin matkustajien tarpeita. Asiakkailla on nyt mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmiin kommentoimalla ja vastaamalla kyselyyn linjastovaihtoehdoista. Vastausaikaa on 19.2.2017 asti.