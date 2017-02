Rakenna & Sisusta -messut 10.-12.2. Turun Messukeskuksessa: Nyt uudistetaan kotia

Remonttien ja rakennushankkeiden hautomo ensi viikonloppuna Turussa 9.2.2017 12:44

Rakenna & Sisusta -messut, 10.-12.2., on Lounais-Suomen alueen suurin rakennusalan messutapahtuma. Messuille osallistuu tänä vuonna yli 300 yritystä. Mukana on niin suuria kuin pieniäkin alan yrityksiä. Tarjonta on runsasta. Tämän vuoden teemoina on rakentamisen ja sisustamisen lisäksi uudistaminen.