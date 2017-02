Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan 14.2. kokouksen ennakkotiedote

10.2.2017 15:01 | Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 14.2. klo 16.15 alkaen. Lautakunta käsittelee tässä kokouksessa muun muassa seuraavia asioita.

Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelman loppuraportti ja jatkosuositukset

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitellään, miten Helsingin vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelman toteuttamisessa on onnistuttu ja millä tavoin ennaltaehkäisevää päihdetyötä tulisi kaupunkitasoisesti jatkossa koordinoida.

Kaupungintasoisessa, yhdessä muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa toteutetussa ohjelmassa asetettiin tavoitteeksi, että alkoholin kulutus vähenee Helsingissä, lapsia ja nuoria suojellaan alkoholilta ja että alkoholin ongelmakäyttöön puututaan varhain.

Ohjelmakaudella 2011 - 2016 alkoholinkäyttö onkin vähentynyt Helsingissä. Raittiiden nuorten osuus on lisääntynyt ja nuorten humalajuominen on vähentynyt. Hyvästä kehityssuunnasta huolimatta Helsingissä käytetään edelleen alkoholia muuta maata enemmän. Lisäksi alkoholin käytössä on suuria eroja eri väestöryhmien välillä. Erityisenä haasteena Helsingissä on korkea alkoholikuolleisuus ja päihdehoidon muuta maata korkeammat kustannukset. Työtä päihdehaittojen vähentämiseksi tulee siis jatkaa.

Ehkäisevä päihdetyö on osa kunnan lakisääteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävää. Vastuu tästä työstä säilyy sote- ja maakuntauudistuksen jälkeenkin kunnalla. Tämä vuoksi esitetään, että Helsingissä valmistaudutaan tulevaan luomalla vuosien 2017 - 2018 aikana toimivat yhteistyörakenteet ennaltaehkäisevään päihdetyöhön. Kaupunkiin esitetään muun muassa perustettavaksi kaupunkitasoinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmä.

Lautakunnalle esitetään, että se hyväksyisi omalta osaltaan loppuraportin ja siinä esitetyt jatkotoimenpide-ehdotukset ja esittäisi ne kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

Lisätietoa ohjelman toteutumisesta ja tehdyistä toimenpiteistä päihdehaittojen ennaltaehkäisemiseksi löytyy toimenpideohjelman loppuraportista.

Lisätietoja hallintoylihoitaja Marketta Kupiainen, p. 09 310 42348, marketta.kupiainen@hel.fi ja erityissuunnittelija Tarja Saarinen, p. 09 310 48248, tarja.saarinen@hel.fi

Laitoshuollon ja ostopalvelusiivousten siirto HUS:in

Lautakunnalle esitetään, että se omalta osaltaan hyväksyisi sosiaali- ja terveysviraston laitoshuollon ja ostopalveluna hankittujen siivouspalvelujen siirtämisen HUS:lle 1.6.2017 alkaen. Palvelua esitetään HUS-Desikon tuotettavaksi. Lautakunta jätti asian edellisessä kokouksessa 31.1. pöydälle.

Siirrettäviin palveluihin kuuluisivat sosiaali- ja terveysviraston tarvitsemat puhtaanapito-, tekstiili- ja vuodehuoltopalvelut sekä jonkin verran ruokahuoltoon liittyviä avustavia tehtäviä. Lisäksi HUS:iin esitetään siirrettäväksi tällä hetkellä ostopalveluna hankitut perus- ja ylläpitosiivoukset sekä ikkunoiden pesut.

Laitoshuollon palvelujen HUS:iin siirrolla pystytään karsimaan päällekkäisyyksiä ja saavuttamaan synergiaetuja ja kustannussäästöjä.

Palvelua esitetään siirrettäväksi liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti, jolloin kaupungin 580 laitoshuoltajaa ja 30 laitoshuollon esimiestä ja asiantuntijaa siirtyisivät HUS:in palvelukseen vanhoina työntekijöinä, entisin palvelusuhteen ehdoin.

Lisätietoa medialle laitoshuoltopäällikkö Minna Höckert, p. 09 310 42747, minna.hockert@hel.fi

Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaalityöntekijöiden työhyvinvoinnista

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle pyydetyn lausunnon valtuutettu Malinin ja 31 muun valtuutetun sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointia koskevastaaloitteesta.

Sosiaalityöntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeätä. Työhyvinvointi on yhteydessä työntekijöiden saatavuuteen, sairauspoissaolojen määrään ja sitä kautta myös kuntalaisille tarjottuihin palveluihin.

Helsinki on osallistunut kuntatyöntekijöiden hyvinvointia selvittävään Kunta10-tutkimukseen sekä Työterveyslaitoksen sosiaalityöntekijöiden hyvinvointitutkimukseen. Tutkimusten pohjalta työhyvinvoinnin riskitekijät on tunnistettu.

Työyhteisöille tarjotaan tukea ja asiantuntija-apua Kunta 10 -tulosten pohjalta. Johtamisen kehittämisessä keskitytään osaamisen johtamiseen, osallistumisen mahdollistamiseen ja valmentavaan esimiestyöhön. Osana palvelujen uudistamista edistetään moniammatillisen työn ja tiimityön malleja.

Perustoimeentulotuen siirryttyä Kelan hoidettavaksi sosiaalityön sisältöjen kehittäminen ja sosiaalityöntekijöiden osaamisen nykyistä tarkoituksenmukaisempi kohdentaminen on jo aloitettu.

Sosiaali- ja terveysvirastossa on meneillään myös lastensuojelun sosiaalityön vetovoimaisuushanke. Yhtenä osana hanketta selvitetään lastensuojelutyön vetovoima- ja kuormitustekijöitä sekä toteutetaan selvityksen pohjalta nousevat kehittämistoimenpiteet.

Lisätietoa johtava asiantuntija Anna-Kaisa Tukiala, p. 030 46693, anna-kaisa.tukiala@hel.fi

Lausunto kaupunginhallitukselle ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoidon kehittämisestä

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa pyydetyn lausunnon kaupunginhallitukselle valtuutettu Hakasen ja 19 muun valtuutetun aloitteesta ympärivuorokautisen hoidon kehittämisestä.

Ikääntyneiden palveluja uudistetaan Helsingissä vanhuspalvelulain ja sen toimeenpano-ohjelman Stadin ikäohjelman suositusten mukaisesti. Keskeistä palvelujen kehittämisessä on tehdä sitä yhdessä asiakkaiden ja asukkaiden kanssa.

Ympärivuorokautisessa hoidossa on Helsingissä tällä hetkellä 2,5 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä, mikä on ikääntyneiden palvelujen laatusuosituksen mukainen. Tämä osuus on edelleen suurempi kuin esimerkiksi Espoossa ja Vantaalla. Tehostetussa palveluasumisessa Helsingissä asuu suositusten mukaisesti 6,4 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä. Kuukausittain noin 100 ikääntyneen helsinkiläisen arvioidaan tarvitsevan ympärivuorokautisen hoidon paikkaa ja suunnilleen sama määrä siirtyy kuukausittain pitkäaikaishoitoon.

Vanhuspalvelulaki edellyttää, että iäkkään tarvitsemat pitkäaikaisen hoidon ja huolenpidon palvelut järjestetään ensisijaisesti hänelle kotiin. Pitkäaikaista laitoshoitoa tarjotaan vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai turvallisuus sitä edellyttää.

Helsingissä onkin viime vuosina parannettu erityisesti kotona asumista tukevia palveluja. Kotihoitoon on lisätty vuoden 2013 jälkeen lähes 50 hoitajaa ja kehitetty voimakkaasti muun muassa etähoitoa. Viime vuonna jo yli 600 helsinkiläistä sai tukea kotona asumiseen etähoidon avulla. Säännöllisen kotihoidon piirissä on Helsingissä 12,6 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä. Tämä on suurempi osuus kuin esimerkiksi Espoossa ja Vantaalla.

Lisätietoa erityissuunnittelija Helena Soini, p. 09 310 46933, helena.soini@hel.fi.

Kokouksen esityslista liitteineen löytyy sosiaali- ja terveysviraston verkkosivuilta. Päätöstiedote julkaistaan verkkosivuilla heti kokouksen jälkeen.

Lähettäjä Jaana Juutilainen-Saari, viestintäpäällikkö, p. 050 380 9738, jaana.juutilainen-saari@hel.fi