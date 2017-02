Tehy: Henkilöstö unohdettu Uudenmaan sote-valmistelussa

11.2.2017 15:15 | Tehy

Uudellamaalla valmistellaan 1,6 miljoonaa asukasta koskevaa uudistusta ja 60 000 työntekijää koskevaa henkilöstön siirtoa äärimmäisen pienellä henkilöstön edustuksella sekä erittäin kiireisellä aikataululla.

Uudenmaan sote- ja maakunta -uudistuksen esivalmisteluorganisaation virkamiesjohtoryhmässä henkilöstön edustus on järjestetty siten, että eri henkilöstöjärjestöjen edustajat vuorottelevat kokouksissa.

Yli 20 000 työntekijää Uudellamaalla edustavan Tehyn edustaja osallistuu ensimmäisen kerran ko. kokoukseen 10.5.2017, kun väliaikaisen maakuntahallinnon on tarkoitus aloittaa heinäkuun alussa.

Uudistuksen käytännön valmistelusta vastaa sote-tiimi, jonka alla työskentelee 10 valmisteluryhmää sekä maku-tiimi, jonka alla on viisi valmisteluryhmää. Näissä ei ole lainkaan henkilöstön edustajia. Lisäksi valmistelua varten on perustettu erillinen henkilöstöfoorumi.

-Miten voidaan kuvitella, että uudistus voi onnistua ilman keskeisten henkilöstöryhmien ottamista mukaan muutokseen ja ilman todellisia vaikutusmahdollisuuksia, kysyi Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo tänään tehyläisten kuntapäättäjien seminaarissa Helsingissä.

-On vaikea ymmärtää, miksi Uudenmaan valmistelussa on otettu näin jyrkän kielteinen kanta henkilöstön edustajien osallistumiseen. Koulutettu hoitohenkilöstö on selkeästi suurin henkilöstöryhmä ja oleellisessa osassa myös muutoksen toteuttamisessa. Lähtökohdat ovat huonot, jos näin suuren työntekijäjoukon edustajien näkemyksiä kuullaan ensimmäisen kerran vasta toukokuun puolivälissä. Henkilöstön on vaikea sitoutua ylhäältä suunniteltuun ja johdettuun muutokseen, jonka valmisteluun ei ole voinut osallistua, toteaa Vesivalo.

Vertailun vuoksi esimerkiksi Pirkanmaalla asukkaita on 530 000, ja ohjausryhmässä on tehyläinen edustaja. Yhdeksästä sote-valmisteluryhmästä kahdeksassa on tehyläinen henkilöstön edustaja. Ja maakuntahallintoa valmistelevissa ryhmissä on kaikissa tehyläinen edustaja. Ja Pohjois-Pohjanmaalla, jossa asukkaita on vajaa 400 000, poliittisessa ohjausryhmässä on tehyläinen henkilöstön edustaja. Siellä myös kaikissa 11 sote-valmisteluryhmässä on tehyläinen henkilöstön edustaja samoin kuin kaikissa maakuntahallinto-ryhmissä.

- Uusimaa on muutenkin sote- ja maakuntauudistuksessa liikkeellä hieman jälkijunassa. Henkilöstön edustajien sivuuttaminen valmistelusta tällä tavoin herättää huolta siitä, suhtaudutaanko täällä uudistukseen riittävän vakavasti ja tavoitteellisesti.

